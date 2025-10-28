Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень

Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень

28 октября 2025 12:19
Кадр из мультсериала «Лунтик и его друзья»

С этим у персонажей «Лунтика» связаны особенности характера.

В мире «Лунтика и его друзей» все знают главных проказников — братьев Вупсеня и Пупсеня. С самых первых серий эти двое стали мастерами хулиганских фокусов.

Они не только постоянно подшучивали над обитателями поляны, но и вредили даже самому Лунтику, создавая проблемы в каждой серии.

Характер героев

С течением времени Вупсень и Пупсень стали меняться. Если вначале их шалости были довольно злыми, то к концу мультсериала братья заметно подобрели.

Они научились дружить с Лунтиком и другими обитателями поляны, а их проделки превратились в безобидные шутки.

Кадр из мультсериала «Лунтик и его друзья»

Возраст героев

Близнецы Вупсень и Пупсень родились в один день, но Вупсень успел появиться на свет на пару минут раньше — и этим пользовался по полной. Его можно узнать по красной бандане и фартуку с одной ягодкой черники. Именно он обычно становился главным заводилой в проказах.

Пупсень с фартуком-«вишней» был мягче характером и часто попадался на шалостях, которые придумывал старший брат.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как зовут Рака из мультсериала про Лунтика.

Фото: Кадры из мультсериала «Лунтик и его друзья»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? С реальной датой рождения возраст не совпадает: сколько же лет Маринетт? Читать дальше 28 октября 2025
В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал В кадре — грузная атаманша, в реальности — изящная звезда балета: такого прототипа героини культовых «Бременских музыкантов» мало кто ожидал Читать дальше 28 октября 2025
«Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма «Создаем настоящую вселенную как у Marvel»: автор «Леди Баг и Супер-Кот» перечислил будущие проекты — дело дойдет даже до настоящего фильма Читать дальше 27 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Русскую кицуне невозможно забыть: эта героиня стала украшением хитовой дорамы «История девятихвостого лиса» Читать дальше 29 октября 2025
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Читать дальше 29 октября 2025
«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика «Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика Читать дальше 29 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше