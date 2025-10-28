Некоторые их даже не различают, а ведь у них и возраст разный: кто старше — Пупсень или Вупсень

С этим у персонажей «Лунтика» связаны особенности характера.

В мире «Лунтика и его друзей» все знают главных проказников — братьев Вупсеня и Пупсеня. С самых первых серий эти двое стали мастерами хулиганских фокусов.

Они не только постоянно подшучивали над обитателями поляны, но и вредили даже самому Лунтику, создавая проблемы в каждой серии.

Характер героев

С течением времени Вупсень и Пупсень стали меняться. Если вначале их шалости были довольно злыми, то к концу мультсериала братья заметно подобрели.

Они научились дружить с Лунтиком и другими обитателями поляны, а их проделки превратились в безобидные шутки.

Возраст героев

Близнецы Вупсень и Пупсень родились в один день, но Вупсень успел появиться на свет на пару минут раньше — и этим пользовался по полной. Его можно узнать по красной бандане и фартуку с одной ягодкой черники. Именно он обычно становился главным заводилой в проказах.

Пупсень с фартуком-«вишней» был мягче характером и часто попадался на шалостях, которые придумывал старший брат.

