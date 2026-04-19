Нед Старк умер еще в первом сезоне, но в итоге стал главным победителем всей «Игры Престолов»: после этой теории вы захотите еще раз пересмотреть сериал

19 апреля 2026 09:25
Кадр из сериала «Игра престолов»

Судьба героя повлияла на всех его наследников.

«Игра Престолов» задала несколько трендов для последующих сериалов, но главный из них — отсутствие сюжетной защиты у персонажей примерно до шестого сезона. Герои покидали историю с пугающей регулярностью.

Всё началось с Эддарда Старка. С первой серии он воспринимался как центральный герой, который если не сядет на Железный трон, то хотя бы доживёт до финала. Но в девятой серии Джоффри приказал казнить его, и путь лорда Винтерфелла оборвался.

Неда часто называют одним из главных неудачников саги. Человек чести и справедливости, он оказался в Королевской Гавани, где правят ложь и интриги. Доверившись Мизинцу, Нед был предан.

Казалось бы, в «Игре престолов» он проиграл. Но не стал ли он в итоге главным победителем?

Дети Старка

Со второго сезона наследники Неда разлетелись по всему Вестеросу, каждый проходя свои испытания. Джон ушёл за Стену и нарушил клятву. Бран с Риконом бежали из Винтерфелла. Арья покинула континент.

Санса переходила от одного чудовища к другому. Кейтилин и Робб погибли на Красной свадьбе.

Винтерфелл опустел, Север был потерян, наследие отца начало стираться. А когда Джона убили, Сансу выдали за Рамси, Бран застрял за Стеной, а Арья отреклась от себя — это стало дном для дома Старков.

Но дети оказались крепче, чем казалось.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Дом Старков

Бран стал королём, хотя не стремился к власти — как и его отец, который не хотел ехать на юг, но поехал из чувства долга. Санса научилась интригам у Мизинца и Серсеи, но в итоге осталась верна отцу: она правит Севером как достойный правитель.

Арью учили убивать, но покидая Вестерос, она уносит с собой наследие отца, который всегда позволял ей идти своим путём.

И Джон. Он — сын Рейгара и Лианны, законный наследник престола. Но прежде всего — сын Неда Старка. Не по крови, а по духу.

В финале он поставил долг выше любви и пожертвовал собой ради правого дела — точно так же, как когда-то Нед. Джон возвращается за Стену к Призраку, символу дома Старков.

Его таргариенская кровь звала на юг, но старковская — сторона Неда — вернула его туда, где ему место.

Серсея потеряла всех детей и погибла под обломками. Мизинец, предавший Неда, был казнён девочкой, которую не воспринимал всерьёз.

Рамси, Джоффри, Тайвин — все пали. Нед пал первым, но его дети заняли ключевые позиции: Бран — король Шести королевств, Санса — королева Севера, Арья — первооткрыватель новых земель, Джон — спаситель Вестероса.

Старки выстояли благодаря наследию отца. Он вырастил детей, которые изменили мир, оставшись людьми чести, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
