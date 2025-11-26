Меню
Нед Старк мог стать королем Вестероса, но один выбор изменил историю на века: теория, которая меняет весь сюжет «Игры престолов»

26 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вполне приемлемый вариант, но весьма недолговечный.

«Игра престолов» научила нас любить героев и хоронить их без надежды, но иногда самый очевидный поворот оказывается тем, о котором зрители почти не думали. Миллионы фанатов обсуждали королей, драконов и войну, но задавались ли вы вопросом: Нед Старк мог занять Железный трон сам ещё до Роберта? Не теория — факт, который меняет взгляд на всю историю.

Как Старк вошёл в столицу раньше короля

Во время Восстания Баратеона сам Роберт был тяжело ранен. В Королевскую Гавань с армией вошёл именно Нед, а король-узурпатор появился позже. Ланнистеры уже стояли у ворот, Эйрис II был свергнут — трон буквально пуст. Джейме Ланнистер позже скажет: Нед мог сесть на него в тот же день. Никто бы не спорил.

Формальное право было не у него — но сила была

Роберт действительно имел родство с Таргариенами через Рейнис, но когда город падает и власть в руках того, кто держит меч — формальности стоят меньше. В тот момент Вестерос видел перед собой победителя. И если бы Старк принял решение, история пошла бы иначе.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Почему Старк отказался

Нед не стремился к короне. Он не торговал честью ради власти, и именно это делает сценарий особенно острым. Старк правил бы строже, экономнее, без долгов и пиров. Но политические интриги, которыми жил городской двор, повернули бы против него весь Ланнистерский блок. Его прямота — достоинство на Севере, но смертельная ошибка на троне.

Альтернативный Вестерос

Королевство получило бы честного правителя, но недолго. Нед не заключал бы удобных союзов, не закрывал глаза на измену, а Тайвин и Серсея на это не пошли бы. Такая праведность привела бы к войне раньше, чем при Джоффри. Возможно, кровь пролилась бы уже в год после победы, пишет автор Дзен-канала Джедай из Шира

И вот главный вопрос: хотели бы мы такую версию? Где король честен, но жив недолго — и корона падает на первый же клинок за его спиной?

Ранее портал «Киноафиша» писал, как Дейенерис могла выжить после финала «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
