Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное

30 января 2026 10:52
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), сериала «Игра престолов»

Бюджеты будут колоссальными, но главной фишкой адаптаций станет даже не это.

Поклонники Брэндона Сандерсона сегодня открывают игристое. С момента выхода первой книги цикла «Рожденный туманом» в 2006 году прошло уже 20 лет, и теперь мечта читателей сбылась: Apple TV закрыл беспрецедентную сделку на экранизацию всего «Космера» — огромной литературной вселенной автора.

В первую очередь в кино адаптируют «Рожденный туманом» (о магах, использующих особые металлы для свержения тирании), а в сериалы — масштабную эпопею «Архив Буресвета» (о мире, где магические бури даруют силу и пробуждают древних монстров).

Но главная сенсация не в самих адаптациях, а в условиях контракта. По данным инсайдеров, Сандерсон получил уровень контроля, которого не было даже у Джоан Роулинг или Джорджа Мартина.

«Игра престолов»

Он станет реальным архитектором экранной вселенной: будет писать, продюсировать, консультировать и иметь право финального одобрения по ключевым решениям. Это беспрецедентно для Голливуда.

Такой власти автор добился не просто так. Сандерсон — легенда фэнтези с 50 миллионами проданных книг. Его рекордный Kickstarter-проект собрал $42 миллиона, а собственный фестиваль ежегодно проходит в режиме «солд-аут».

Apple TV делает ставку на лояльность тех, кто двадцать лет мечтал увидеть «Космер» на экране — и теперь могут быть уверены, что его не испортят.

У «Гарри Поттера» и «Игры престолов» наконец появится серьезный конкурент, чья сила — не только в масштабе миров, но и в уникальном авторском надзоре. Никакого «не книжного» финала уровня «ой, она внезапно слетела с катушек и сожгла целый город» – это ли не счастье?

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004), сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
