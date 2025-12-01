Меню
Хюррем была младше не только Сулеймана, но и Махидевран: вот сколько лет было героям «Великолепного века»

1 декабря 2025 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век»

Между фаворитками существовала разница в возрасте.

Хотя в жизни Сулеймана было много женщин, именно две из них определили главную интригу «Великолепного века» — Хюррем и Махидевран. Поначалу Махидевран занимала прочное положение при султане и долгое время не желала уступать своё место новой сопернице.

Их противостояние стало тем самым двигателем сюжета, в котором было всё — интриги, жертвы и даже угрозы для их детей. Эти две женщины были полными противоположностями: разный статус, характер и даже возраст.

Возраст фавориток

Хюррем, родившаяся в 1505 году, была младше Сулеймана на целых 11 лет. А вот Махидевран, которая появилась на свет примерно в 1500 году, оказалась старше своей соперницы на 5 лет.

То есть она была всего на 6 лет моложе султана.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Возраст Хюррем при встрече с Сулейманом

Когда юная Хюррем впервые оказалась в султанском гареме, ей едва исполнилось 15 лет. То есть Махидевран тогда было 20.

Хотя в сериале зрителям показали, что Сулейман обратил на рыжеволосую красавицу внимание почти сразу, в реальности всё было иначе. Как и другим наложницам, Роксолане предстояло пройти долгий путь обучения — не менее двух лет её учили изящным искусствам, языкам и придворному этикету.

Только после этого, освоив все тонкости гаремной жизни, она могла быть представлена султану. К тому времени ей было порядка 17-18 лет, а Махидевран уже 22-23 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
