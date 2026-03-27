Не знаете, что включить вечером? Эти 5 сериалов затягивают так, что внезапно наступает утро — идеи на выходные

Эти проекты захватят вас с головой, поэтому лучше не планировать ничего, кроме просмотра.

В эту подборку вошли сериалы, которые работают без долгого раскачивания: включил «на пять минут» — и прилип.

Разные жанры, разная атмосфера, но общая черта одна: смотреть удобно, захватывает быстро, остановиться сложно.

«Мистер Кормен» (2021)

Драмеди с Джозефом Гордоном-Левиттом, который снял и сыграл свой самый личный проект. Джош Кормен — школьный учитель с несбывшейся мечтой о музыке, лёгкой депрессией и вечным поиском смысла.

Это спокойный, очень ламповый сериал про жизнь, которая уходит не туда, где мечтал быть. Формат коротких серий добавляет темпа — смотреть хочется сразу несколько.

«Грешница» (2017)

Умный детектив, где вопрос «кто убил» не главная интрига. Молодая женщина внезапно совершает убийство на пляже — и сама не понимает, почему.

Детектив Гарри Эмброуз раскручивает мотивы, а каждый сезон предлагает новую историю с тем же психологическим подходом. Увлекает напряжением в характерах, а не в погонях.

«Никто этого не хочет» (2024)

Комедийный сериал про Джоанн и Ноа — подкастерку и раввина, которые вообще не должны были оказаться вместе. Но оказываются. Здесь всё держится на химии Кристен Белл и Адама Броди, а сюжет балансирует между романтикой и хорошим юмором без перегибов.

«Медвежий угол» (2020)

Шведская драма по роману Фредрика Бакмана. Маленький хоккейный город живёт мечтой о победе — пока не происходит преступление, которое расщепляет общество надвое.

Сериал начинается как спортивная история, а превращается в исследование ответственности, давления и того, как одна трагедия может расколоть город.

«Тайны Сильверхёйда» (2015)

Скандинавский триллер с атмосферой лесов и холодного воздуха. Детектив Ева Торнблад возвращается в родной город из-за исчезновения ребёнка — и сталкивается с делом, где замешаны не только люди.

Мистики немного, саспенса много. То самый случай, когда включаешь вечерком, а выключаешь далеко за полночь.

Также прочитайте: Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана