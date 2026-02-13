Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом

Если не знаете, что включить на вечер и не готовы растягивать историю на десятки серий, у сербов есть компактный вариант. Мини-сериал «Блок 27» — всего 6 эпизодов — собирает детектив, триллер и социальную драму в одну мрачную историю.

Проект вышел на канале Superstar TV и уже добрался до стримингов. Формально это жанровое развлечение, по факту — довольно жесткое высказывание о реальности.

В Белграде бесследно исчезает молодой баскетболист Растко. Ни улик, ни свидетелей. Полиция буксует, и его сестра-близнец начинает поиски сама, подключив друзей. Очень быстро след выводит их к загадочному району под названием Блок 27, о котором в городе стараются лишний раз не говорить.

Детектив через среду

Режиссеры Момир Милошевич и Милица Томович не делают ставку на погони и экшен. Напряжение рождается из быта: дворы, подъезды, школьные коридоры, кухонные разговоры. Герои часто ошибаются, идут не туда, ссорятся. За счет этого расследование выглядит приземленным и живым.

Безнадега как главный эффект

Сериал подают как хоррор, но мистики здесь минимум — несколько тревожных сцен. Настоящее давление создают темы апатии, недоверия к институтам и ощущения, что перемены в стране не меняют людей. Подростковая драма переплетается с критикой власти и социальной усталостью.

«Блок 27» — не легкий детектив для фона и красивых пейзажей. Это довольно мрачная история о людях, которые запутались в своей жизни. Для формата из шести серий — крепкий и запоминающийся сериал.