Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю

Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю

3 ноября 2025 10:52
Кадр из мультфильма «Клаус», «Хильда и горный король», «Мармадюк»

Главные анимационные хиты сервиса, которые с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые.

Если на Netflix хочется включить что-то яркое и тёплое, обратите внимание на мультфильмы, которые уже проверены аудиторией. Перед вами — подборка анимации, которую зрители оценили на КП от 7.6 до 8.7 баллов.

«Клаус» (2019)

История о наследнике богатой семьи, отправленном в северный город, где почта давно не работает. Мрачное поселение, давний конфликт двух кланов и загадочный отшельник в лесу — всё это постепенно превращается в семейную сказку о добре. Рейтинг — 8.7.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (2021)

Брат и сестра — охотники за сверхъестественными угрозами — расследуют исчезновение правителя. Магические заговоры, древние кланы и путешествия по заколдованным местам делают сюжет насыщенным. Рейтинг — 8.0.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (2021)

«Хильда и горный король» (2022)

Героиня просыпается в теле каменного существа, а её семья и друзья пытаются понять, что происходит. Мир людей и волшебных созданий переплетается, и каждый шаг приближает к древней тайне. Рейтинг — 7.9.

«Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)

Музыкальная группа скрывает древнюю миссию: их песни удерживают границу между мирами. Но у лидера коллектива есть тайна, способная разрушить всё. Рейтинг — 7.8.

«Союз зверей: Спасение двуногих»

«Союз зверей: Спасение двуногих» (2020)

В футуристическом городе пёс-бунтарь и вчерашние соперники объединяются, чтобы остановить восстание машин. Рейтинг — 7.6.

«Мармадюк» (2022)

История об огромном непослушном псе, которого пытаются превратить в чемпиона соревнований. Забавные тренировки и борьба характеров делают историю семейной и лёгкой. Рейтинг — 7.6.

Также прочитайте: Игрушки оживают, снег искрится, а Орейро — Снегурочка: вышел трейлер предновогоднего фильма «Письмо Деду Морозу»

Фото: Кадр из мультфильма «Клаус», «Хильда и горный король», «Мармадюк», «Союз зверей: Спасение двуногих», «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз «Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз Читать дальше 4 ноября 2025
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд 21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд Читать дальше 3 ноября 2025
Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый Думали, длиннее «Ван Писа» нет аниме? Этот мультик в эфире уже 55 лет — 2700 серий осилит не каждый Читать дальше 3 ноября 2025
Это не просто случайное слово: почему студия Миядзаки называется именно «Ghibli» Это не просто случайное слово: почему студия Миядзаки называется именно «Ghibli» Читать дальше 3 ноября 2025
В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» Читать дальше 2 ноября 2025
Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла Не только хорроры могут быть страшными: эти 5 мультиков такие жуткие, что после просмотра не захочется вылезать из-под одеяла Читать дальше 2 ноября 2025
Дети видят милую крысу и только взрослые понимают истинный смысл мультфильма «Рататуй»: а существует ли Реми? Дети видят милую крысу и только взрослые понимают истинный смысл мультфильма «Рататуй»: а существует ли Реми? Читать дальше 1 ноября 2025
«Царь горы» вернулся: 4,4 миллиона просмотров и 98% на Rotten Tomatoes — Hulu продлил мультсериал сразу на 2 сезона «Царь горы» вернулся: 4,4 миллиона просмотров и 98% на Rotten Tomatoes — Hulu продлил мультсериал сразу на 2 сезона Читать дальше 1 ноября 2025
Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети Связь между «Смешариками» и культовым аниме «Тетрадь смерти» не замечали годами: тайну Ёжика случайно раскрыли в Сети Читать дальше 1 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше