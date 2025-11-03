Не знаете, что включить на Netflix? Вот мультфильмы, которые зрители признали лучшими за всю историю

Главные анимационные хиты сервиса, которые с удовольствием смотрят не только дети, но и взрослые.

Если на Netflix хочется включить что-то яркое и тёплое, обратите внимание на мультфильмы, которые уже проверены аудиторией. Перед вами — подборка анимации, которую зрители оценили на КП от 7.6 до 8.7 баллов.

«Клаус» (2019)

История о наследнике богатой семьи, отправленном в северный город, где почта давно не работает. Мрачное поселение, давний конфликт двух кланов и загадочный отшельник в лесу — всё это постепенно превращается в семейную сказку о добре. Рейтинг — 8.7.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (2021)

Брат и сестра — охотники за сверхъестественными угрозами — расследуют исчезновение правителя. Магические заговоры, древние кланы и путешествия по заколдованным местам делают сюжет насыщенным. Рейтинг — 8.0.

«Хильда и горный король» (2022)

Героиня просыпается в теле каменного существа, а её семья и друзья пытаются понять, что происходит. Мир людей и волшебных созданий переплетается, и каждый шаг приближает к древней тайне. Рейтинг — 7.9.

«Кейпоп-охотницы на демонов» (2025)

Музыкальная группа скрывает древнюю миссию: их песни удерживают границу между мирами. Но у лидера коллектива есть тайна, способная разрушить всё. Рейтинг — 7.8.

«Союз зверей: Спасение двуногих» (2020)

В футуристическом городе пёс-бунтарь и вчерашние соперники объединяются, чтобы остановить восстание машин. Рейтинг — 7.6.

«Мармадюк» (2022)

История об огромном непослушном псе, которого пытаются превратить в чемпиона соревнований. Забавные тренировки и борьба характеров делают историю семейной и лёгкой. Рейтинг — 7.6.

