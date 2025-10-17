Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может

Канон «Звёздных войн» уже давно живёт по своим законам – и эти законы чаще всего напоминают безумный фанфик, который с каждым годом правят заново. Кто-то воскресает после очевидной смерти, кто-то внезапно оказывается тайным учеником Палпатина, а кто-то – вроде Кайло Рена – меняет мотивацию каждые пару лет.

И вот теперь, спустя шесть лет после финала трилогии (очередных) сиквелов, сценаристы комикса Star Wars: Legacy of Vader решили: Кайло Рен вообще не падал во Тьму. Его, оказывается, просто заперли там насильно.

Не падение, а плен

По новой версии, Бен Соло никогда по-настоящему не становился приспешником Империи. Его «падение» теперь трактуется как психологическая тюрьма: он якобы был пойман и подчинён Силе, а не соблазнён ею.

В комиксе появляется новый персонаж – Тава Рен, который буквально говорит Кайло:

«Ты живёшь в клетке. У тебя есть ключ, но ты не выходишь».

Эта линия продолжает идею Чарльза Соула из The Rise of Kylo Ren, но теперь её довели до абсурда. Из мрачного антигероя, раздираемого внутренними противоречиями, Бен превращается в бедного узника обстоятельств.

Всё зло, значит, снова дело рук Палпатина – не потому, что Скайуокеры ошиблись, а потому что им «не дали выбора».

Палпатин снова виноват во всём

Такое толкование не просто обесценивает арку Кайло Рена – оно делает беспомощной саму концепцию Тёмной стороны.

Если раньше его история зеркалила путь Вейдера – искушение, падение, искупление, – теперь из этой схемы вырезали самое важное: ответственность. Получается, что Кайло вовсе не боролся с собой и не выбирал зло. Он просто «попался».

И когда в «Скайуокере. Восходе» мать и отец вернули его к свету, это было не про прощение, а про снятие магического заклинания.

Палпатин при этом тоже теряет вес. Великий манипулятор превращается в злого гипнотизёра, который одним взглядом порабощает внуков джедаев. После этого даже слово «искушение» теряет смысл – куда интереснее винить ментальный контроль, чем признать, что герой сам сделал выбор.

Почему фанаты недовольны

Для многих зрителей именно Кайло был самым живым персонажем новой трилогии – человек, который осознаёт, что творит ужас, но идёт вперёд, потому что иначе не умеет. Теперь эта сложность исчезает. Герой из трагической фигуры превращается в марионетку.

И это уже совсем не трагедия, а оправдание.

Комикс Legacy of Vader будто боится оставить кого-то виновным. Лукасфильму всё время нужно сглаживать углы, переписывать мотивы и объяснять: «на самом деле он не хотел». Но чем больше таких «уточнений», тем меньше смысла остаётся в самой истории о Свете и Тьме.

Итог

Кайло Рен был интересен именно своей двусмысленностью – смесью ярости, боли и гордости, которая делала его живым. Теперь же канон снова переделали под шаблон «все хорошие, просто их обманули».

И если так пойдёт дальше, скоро выяснится, что и Палпатин не был злодеем – просто «это Сила его повела не туда».

