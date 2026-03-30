Не заезженный «Первый отдел» и в стиле «Анна-детективъ»: этот сериал жду с нетерпением — интриги и тайны на высшем уровне

В России немало снимается детективов, особенно их много на НТВ, в том числе «Первый отдел». Однако для всех скучающих по истории в стиле популярного сериала «Анна-детективъ» есть прекрасная новость. В 2026 году можно увидеть новый сериал с интригующим названием «Куколка».

О чем сериал

1911 год. Выпускница Института благородных девиц Саша Мещерская возвращается в провинциальный город. Благосостояние семьи держится на поддержке любимого дяди — владельца оружейного завода Николая Шумилова. Родители, князь Иван Сергеевич и Мария Ильинична, настаивают на скорой женитьбе дочери, тогда как сама Саша мечтает о блистательной карьере архитектора. Чтобы угодить семье, она заводит новые знакомства и вскоре оказывается втянута в круговорот интриг, где политические интересы перевешивают личные чувства. Хладнокровные убийства, шантаж, запутанные заговоры и дерзкие провокаторы, ускользающие от разоблачения, захватывают воображение молодой выпускницы, измученной однообразием будущего. Не замечая того, Саша становится идеальной мишенью для террористов.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, это одна из последних ролей ушедшего из жизни после борьбы с раком Романа Мадянова. Этому актеру всегда удавались роли, особенно негодяев, но его герои не всегда вызывали злость, так как в основе их поступков лежала любовь. Особенно Мадянов запомнился ролью полковника Колобкова в сериале «Солдаты».

Зрителей ждет редкое сочетание подлинной атмосферы России начала XX века и закрученного сюжета. Интересно будет наблюдать за превращением героини из наивной «куколки» в решительную женщину. Особенно радует, что за проектом стоят создатели «Шаляпина» и «Кровавой барыни» — их опыт точно подарит драматическую историю с детективной ноткой.

В сериале стоит ждать закрученных интриг, которые придадут истории мощную эмоциональную отдачу. И, конечно, съемки в Санкт-Петербурге обеспечивают визуальную роскошь, ради которой стоит окунуться в эту историю