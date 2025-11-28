Меню
Не все проекты на НТВ шумели, как «Первый отдел»: 3 детективных сериала, которые завлекают ничуть не хуже

28 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Высшая мера», «Крик совы», «Северная звезда»

Не успеете понять, как окажетесь по уши в расследовании.

Иногда сильные проекты не шумят, не собирают хайпа, а просто лежат в каталоге и ждут, пока кто-то наконец нажмёт кнопку «смотреть». Российские детективы на НТВ умеют быть переживанием — живым, хрустящим, атмосферным. И вот три отличных примера, которые вы могли пропустить, хотя зря.

«Высшая мера» (2022) — расследование, на которое тянет тень прошлого

«Высшая мера»

Сериал забрасывает в Ярославль 70-х, где следователь Таболин пытается связать два громких убийства с давними смертями в местной психбольнице. Повествование ходит по времени, подбрасывая зрителя то в 20-е, то обратно, создавая ощущение, что кровь тут течёт не один десяток лет. Атмосфера давит намеренно: мрак, тяжесть, почти физический холод кадров.

Да, местами сериал тянется, будто его держат за подол, но эта вязкость работает на ощущение безвыходности. Финал же аккуратно собирает всё, что было разбросано. На Кинопоиске держится крепкая восьмёрка, и зрители сходятся в одном: «давит, но держит».

«Крик совы» (2013) — нуар, которому годы только в плюс

«Крик совы»

Псковская область конца 50-х в сериале Погодина — отдельный персонаж: туман, тишина, торфяные запахи, будто впитавшие чужие тайны. Сюжет — за КГБшником Митиным, который приезжает расследовать дело, где шпионаж — лишь первый слой. Но главное — как выстроен детектив: медленно, точно, без попыток подсластить путь.

Каждый раз, когда думаешь «ага, понял», сериал резко меняет траекторию, но делает это честно. Оттого напряжение нарастает почти незаметно, а финал накрывает внезапно, но справедливо.

«Северная звезда» (2020) — криминальная драма без попыток понравиться

«Северная звезда»

История майора Ракитина в «Северной звезде» начинается с ошибки при задержании, но дальше превращается в откровенный кошмар: подменённые документы, колония особого режима, окружение, где слабость — смертельный грех. Первые серии тянутся медленно, словно сериал прощупывает зрителя — выдержит ли он такую атмосферу. Потом же ритм резко меняется, и сюжет начинает лететь.

Да, здесь много «чернухи» и мало света, но именно из-за честности проект работает. Денис Нейманд держит режиссуру строго, без фальшивых нот. А зрители сходятся в главном: когда раскачка заканчивается, начинается то, ради чего всё и затевалось.

Фото: Кадр из сериала «Высшая мера», «Крик совы», «Северная звезда»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
