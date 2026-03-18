Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не все досмотрели, а зря: чем на самом деле закончился культовый сериал 2000-х «Зачарованные»

18 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Зачарованные»

Сериал продлился 8 сезонов. 

В начале восьмого сезона сериала «Зачарованные» сестры Холливелл берут под опеку молодую ведьму по имени Билли. Она сражается в одиночку с демонами и ищет сестру, которую давно похитили обитатели подземного мира.

Сестры решают вернуть облик и дом. Для этого они идут на сделку с агентом Мерфи, который давно искал доказательства потустороннего. Женщины помогают ему в деле, но агент вскоре погибает.

Пейдж устраивается работать в полицию. Там она знакомится с будущим мужем Генри и решается открыть ему свою тайну. Отношения складываются не сразу, но в итоге мужчина принимает ее. Фиби видит видение, в котором она мать маленькой девочки, и пытается найти мужчину. Ее неудачные попытки решает поддержать купидон Куп.

Билли находит свою сестру и вместе с зачарованными освобождает ее из подземного мира. Кристи выглядит подавленной и растерянной. Билли всеми силами пытается угодить ей. Пайпер сталкивается с Ангелом Смерти. Он забирает у нее Лео и говорит, что вернет его только после Великой Битвы. У Пайпер появляется цель, но Ангел не объясняет, с кем придется сражаться.

Оказалось, что вселенским злом является сама Кристи. На самом деле она управляла демонами в подземном мире и пытается переманить Билли на свою сторону. Билли начинает догадываться о происходящем, но боится снова потерять сестру и следует за ней.

Наступает Битва. Пейдж просит Генри не вмешиваться, понимая, что ему не выжить в бою с демонами. В ходе сражения Пейдж, Фиби и Кристи погибают.

Пайпер не смиряется с утратой и просит Купа помочь изменить прошлое. Пара возвращается назад во времени. Пайпер встречает свою мать и бабушку. Она также видит себя и Лео в старости, но от них не получает подсказок.

В то же время Билли тоже пытается вернуть время назад и объединяет усилия с Пайпер. Битва повторяется, и на этот раз зачарованные побеждают.

Билли остается с сестрами. У Пайпер и Лео рождается дочь Милинда. Фиби выходит замуж за Купа и у них появляется девочка из ее видения, а потом еще две дочери. У Пейдж и Генри рождаются близняшки и появляется приемный сын.

В финале Пайпер и Лео дочитывают Книгу Таинств внучке, поднимаются наверх, а девочка закрывает дверь дома с помощью телекинеза.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше