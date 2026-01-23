Меню
Почему Джареда Лето не показали?! Вышел тизер «Властелинов вселенной» — нас ждет новое крутое фэнтези на уровне «Властелина колец» (видео)

23 января 2026 10:23
Кадр из фильма «Властелины вселенной» (2026)

Кажется, готовится большой перезапуск культовой франшизы.

Отличные новости для фанатов фэнтези: выходит фильм «Властелины вселенной». И сразу уточнение — это не «Властелин колец» и не его родственник.

Речь о культовой вселенной Хи-Мэна, которую в этот раз решили перезапустить всерьёз и с прицелом на большое кино.

Новый Хи-Мэн и знакомые лица

Принца Адама играет Николас Галицин, которого зрители знают по мелодраме «Мысль о тебе». В тизере он получает меч силы — момент короткий, но показательный: герой здесь не карикатурный супермен, а человек, которому только предстоит понять, кем он стал.

В фильме также появились Кристен Уиг, ранее снимавшаяся в «Невероятной жизни Уолтера Митти», Идрис Эльба, прославившийся сериалом «Лютер», и Камила Мендес из «Ривердейла». Боевой Кот на месте. А вот Скелетора, которого играет Джаред Лето («Морбиус»), в тизере намеренно не показали — злодея берегут.

О чём история и кто за неё отвечает

По сюжету Адам после космической аварии застревает на Земле и лишь спустя годы возвращается в Этернию, чтобы вступить в схватку с силами зла. Режиссёр проекта — Трэвис Найт, снявший «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае», а это сразу задаёт уровень ожиданий.

Фильм основан на мультсериале 80-х и игрушечной линейке Mattel. В 1987 году Хи-Мэна уже играл Дольф Лундгрен, но новый проект явно нацелен на запуск полноценной франшизы.

Премьера назначена на 5 июня. И судя по первым откликам, это тот редкий случай, когда перезапуск может оказаться лучше, чем от него ждали, пишет Soyuz.

Любите фэнтези? Ранее портал «Киноафиша» писал про спойлеры 2 сезона «Волшебного участка».

Фото: Кадр из фильма «Властелины вселенной» (2026)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
