«Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ

СТС входит в 2026 год без резких жанровых разворотов, но с чётко выстроенной стратегией.
Первой премьерой года станет сериал «Не в своей тарелке» — фантастическая комедия о семье инопланетян, оказавшихся в российской деревне.
Именно этот проект задаёт тон всему пакету будущих премьер: канал делает ставку на юмор, узнаваемых актёров и сюжеты, рассчитанные на максимально широкую аудиторию.
«Не в своей тарелке» как флагман старта года
Фантастическая комедия стартует в январе и сразу обозначает приоритет СТС — развлекательный контент без социального нажима.
История строится на столкновении двух миров: инопланетной семьи и деревенского быта.
В проекте задействованы Юрий Стоянов, Даша Верещагина, Влад Прохоров и Александр Самойленко. Присутствие Стоянова здесь неслучайно: канал продолжает опираться на артистов, которым зритель доверяет годами.
Комедия как главный жанр сезона
В 2026 году СТС последовательно усиливает комедийную линейку. В сетке заявлены «Вечерняя школа» с Ильёй Соболевым, «Трешка», «Мистер Ноготь» и «Как Деревянко Чехова играл».
Эти проекты объединяет ставка на бытовые ситуации, узнаваемые типажи и юмор, не требующий долгого вхождения. Канал по-прежнему отказывается от сложных жанровых конструкций в пользу лёгкого, вечернего просмотра.
Детектив без мрака и экспериментов
Даже детективные проекты в планах СТС выглядят максимально мягко. «Почти настоящий детектив» и «Золото скифов» подаются скорее как ироничные истории с элементами расследования, чем как напряжённые жанровые драмы.
Это укладывается в общую стратегию канала — не выбиваться из привычного ритма семейного телевидения.
Продолжения как якорь стабильности
Помимо новинок, СТС делает ставку на продолжения. В 2026 году зрителей ждут новые сезоны «Границы миров», «Молодежки. Новая смена», «Солнце, море, два ствола», а также пятый сезон «Папиных дочек. Новые».
