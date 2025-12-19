Меню
«Не в своей тарелке» как точка отсчета: какие сериалы СТС готовит на 2026 год — Стоянов, Деревянко, Соболев вновь смешат народ

19 декабря 2025 09:54
«Не в своей тарелке»

Комедия, знакомые лица и осторожная ставка на проверенные форматы вместо экспериментов.

СТС входит в 2026 год без резких жанровых разворотов, но с чётко выстроенной стратегией.

Первой премьерой года станет сериал «Не в своей тарелке» — фантастическая комедия о семье инопланетян, оказавшихся в российской деревне.

Именно этот проект задаёт тон всему пакету будущих премьер: канал делает ставку на юмор, узнаваемых актёров и сюжеты, рассчитанные на максимально широкую аудиторию.

«Не в своей тарелке» как флагман старта года

Фантастическая комедия стартует в январе и сразу обозначает приоритет СТС — развлекательный контент без социального нажима.

История строится на столкновении двух миров: инопланетной семьи и деревенского быта.

В проекте задействованы Юрий Стоянов, Даша Верещагина, Влад Прохоров и Александр Самойленко. Присутствие Стоянова здесь неслучайно: канал продолжает опираться на артистов, которым зритель доверяет годами.

«Не в своей тарелке»

Комедия как главный жанр сезона

В 2026 году СТС последовательно усиливает комедийную линейку. В сетке заявлены «Вечерняя школа» с Ильёй Соболевым, «Трешка», «Мистер Ноготь» и «Как Деревянко Чехова играл».

Эти проекты объединяет ставка на бытовые ситуации, узнаваемые типажи и юмор, не требующий долгого вхождения. Канал по-прежнему отказывается от сложных жанровых конструкций в пользу лёгкого, вечернего просмотра.

Детектив без мрака и экспериментов

Даже детективные проекты в планах СТС выглядят максимально мягко. «Почти настоящий детектив» и «Золото скифов» подаются скорее как ироничные истории с элементами расследования, чем как напряжённые жанровые драмы.

Это укладывается в общую стратегию канала — не выбиваться из привычного ритма семейного телевидения.

Продолжения как якорь стабильности

Помимо новинок, СТС делает ставку на продолжения. В 2026 году зрителей ждут новые сезоны «Границы миров», «Молодежки. Новая смена», «Солнце, море, два ствола», а также пятый сезон «Папиных дочек. Новые».

Фото: Кадр из сериала «Не в своей тарелке»
Анна Адамайтес
