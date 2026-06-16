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Киноафиша Статьи Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»

Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»

16 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Такие детали создатели упустили.

В «Великолепном веке» зрителям часто показывали беременность Хюррем, Махидевран и других наложниц. Но сам процесс родов обычно оставался за кадром. А между тем в османском гареме существовали свои строгие правила и традиции, связанные с появлением на свет будущих наследников династии.

Мужчинам вход был запрещен

Вопреки тому, что показывают некоторые исторические фильмы, во время родов в покоях не мог присутствовать ни султан, ни придворные врачи-мужчины. Роды считались исключительно женским делом.

За процесс отвечали опытные акушерки — эбэ-кадын. Нередко на эту должность приглашали еврейских и христианских женщин из Стамбула, которые славились своими медицинскими знаниями и большим опытом.

Именно они принимали роды у наложниц и следили за состоянием матери и ребенка.

Рожали не в постели

Пожалуй, именно эта деталь удивляет больше всего. В XVI веке наложницы обычно рожали на специальном родовом стуле. Он представлял собой прочную деревянную конструкцию с подлокотниками и специальным вырезом в сиденье.

Считалось, что вертикальное положение облегчает роды и помогает женщине быстрее справиться со схватками.

Зачем рядом держали карликов

Есть еще одна необычная традиция, о которой редко рассказывают в сериалах, передает дзен-канал «Загадки Великолепного века». Во время родов рядом с будущей матерью могли находиться дворцовые карлики-шуты.

Сегодня это кажется странным, но османы верили, что люди с необычной внешностью способны отводить сглаз и дурные силы. Кроме того, шуты старались отвлечь женщину разговорами, историями и шутками во время долгих часов ожидания.

Так что реальные роды в османском гареме выглядели совсем не так, как в «Великолепном веке». За красивыми дворцовыми интерьерами скрывались вполне земные страхи, ведь даже для фаворитки султана рождение ребенка оставалось одним из самых опасных испытаний в жизни.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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