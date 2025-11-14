Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии

«Не узнаем Борисова» — писали в отзывах по «Хроникам русской революции»: но все изменилось после 4 серии

14 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала "Хроники русской революции"

Новый сериал Андрея Кончаловского вызвал споры, но зрители всё чаще сходятся в одном — Юра Борисов снова убедителен.

Сериал «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского стал одной из самых обсуждаемых премьер сезона.

История картины охватывает годы от 1905-го до смерти Ленина, а в центре сюжета — офицер Михаил Прохоров, человек долга, которому поручено следить за революционным подпольем. Роль исполнил Юра Борисов — и вокруг его героя уже разгорелись споры.

Человек, который не умеет говорить о чувствах

Сам Борисов рассказал, что его персонаж — человек, для которого «семьёй стала страна», а «чувствовать ему даётся очень сложно. И любить он, наверное, не умеет, и дружить только учится».

Эту внутреннюю сдержанность и отчуждённость актёр передаёт почти без слов — лишь взглядом и жёсткой пластикой. В результате зритель не просто наблюдает за героем, а ощущает тяжесть его выбора.

Он не холоден — просто не привык выражать эмоции. Его взгляд строг, но за ним чувствуется тревога, сомнение, неуверенность в собственных решениях. В этом противоречии — весь нерв эпохи: офицер, который защищает империю, не веря в её будущее.

«Хроники русской революции»

Что говорят зрители

Реакция на игру Борисова оказалась неоднозначной. На otzovik.com написали:

«Не очень понятна роль Юры Борисова. Сама по себе идея показать честного офицера около царя просто тосклива».

Другие, наоборот, увидели в нём главную силу сериала: «Ткачук сыграл отлично Ленина, прекрасен и Ефремов, очень харизматичен Мизёв, необычен Борисов», — отмечает автор дзен-канала «Мир современного кино».

После выхода четвёртой серии тональность обсуждений изменилась.

«Он лучший в кадре. Такой сдержанный, но настоящий», — написали в комментариях.

Другой зритель добавил: «Сначала думал, что роль не его, а потом понял — именно в этой сдержанности и есть правда».

Почему Борисов снова убедителен

Прохоров в исполнении Борисова — человек, который держится за честь, не умея быть счастливым. Он не позирует, не демонстрирует силу — просто живёт по внутреннему коду, который уже не работает в новом мире.

Актёр передаёт это без театральных жестов, одним взглядом, полуулыбкой, внезапным смягчением лица рядом с героиней Ольги Лерман.

И, пожалуй, именно поэтому зрители перестали спорить. А комментарии типа «не узнаём Борисова» быстро сменились на «он лучший». Его герой — живой, со своими слабостями, просто не умеющий о них говорить.

Также прочитайте: «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей

Фото: Кадр из сериала "Хроники русской революции"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей Читать дальше 11 ноября 2025
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) «Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото) Читать дальше 15 ноября 2025
«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала «Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала Читать дальше 15 ноября 2025
«Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы «Актеры играют катастрофически ужасно»: критики дали 58% свежести «Иллюзии обмана 3» — и это, на минуту, самый высокий рейтинг франшизы Читать дальше 14 ноября 2025
Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Сначала кажется, что он самый справедливый — а потом все рушится: 10 фатальных просчетов Вовы Адидаса, которые сломали пацана Читать дальше 14 ноября 2025
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны Читать дальше 14 ноября 2025
«Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года «Посмотрел первые 2 серии — просто огонь!» и «100% круто!»: новый проект автора «Во все тяжкие» называют лучшим сериалом 2025 года Читать дальше 13 ноября 2025
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры «Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше