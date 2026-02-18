Не уступит «Место встречи изменить нельзя»: этот детектив СССР видели далеко не все, а зря

В советское время было немало интересных детективов.

Детективы являются одним из любимых жанров россиян. В советское время их снимали немало. Далеко не все вы могли увидеть. Из всей череды советских детективных картин особенно можно выделить «Криминальный квартет».

О чем фильм

Советский остросюжетный детектив повествует о четырёх друзьях с детства — следователе, двух сотрудниках милиции и журналисте — которые ввязываются в рискованное противостояние с мафией. Поводом становится похищение сына следователя, расследовавшего дело о масштабных хищениях на обувной фабрике.

Отдельно стоит отметить актерский состав. Фильм собрал на площадке звезд СССР, среди которых Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Владимир Еремин и другие не менее звездные артисты.

Интересные факты

Сюжет «Криминального квартета» основан на реальном расследовании, связанном с омской обувной фабрикой. Вероятно, создатели не располагали полными материалами следствия, поэтому большая часть показанных в картине — художественная выдумка, однако сама история остается примечательной.

Любопытно, что именно в этой ленте на экране впервые появилась знаменитая советская «Девятка».