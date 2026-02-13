Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

13 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Технарь»

Актер великолепно сыграл отрицательного героя

Виктор Добронравов обычно играет исключительно положительных героев. Однако за последние 5-7 лет в его фильмографии появились работы с антагонистами. Однако в сериале «Технарь» актер играет настоящего социопата. В такой роли Добронравова я еще не видела.

О чем сериал сериал

«Технарь» — российский криминальный сериал о талантливом программисте Игоре Одинцове, чья безупречная жизнь рушится после похищения супруги и ребенка неизвестными. Заставляя его шантажом применять свои навыки для преступных целей, похитители вскрывают секреты, скрывавшиеся за внешним благополучием героя. Одинцов вынужден взламывать охранные системы по поручению преступного мира, пытаясь спасти семью, в то время как переплетение прошлого и настоящего превращается для него в опасную головоломку.

Роль Виктора Добронравова

Актер не играет Игоря Одинцова, как многие могли подумать. Ему досталась роль Семена Смирнова, который и задумал всю хитросплетенную игру против главного героя. Игорь не знает Семена, а вот его жена очень хорошо с ним знакома. В этом и заключается еще одна тайна.

Почему стоит посмотреть

Проект создан при участии команды, работавшей над сериалом «Хрустальный», что обещает зрителю мрачную и напряженную атмосферу. Также радует великолепная актерская игра. Главные роли в проекте также исполнили Екатерина Олькина и Владимир Жеребцов.

Фото: Кадр из сериала «Технарь»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде» Читать дальше 13 февраля 2026
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита Читать дальше 13 февраля 2026
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще Читать дальше 13 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Читать дальше 12 февраля 2026
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Читать дальше 12 февраля 2026
У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше