Не уступит «Фишеру» по накалу: об этом 8-серийном психологическом триллере мало кто знает — Добронравова в такой роли еще не видела

Виктор Добронравов обычно играет исключительно положительных героев. Однако за последние 5-7 лет в его фильмографии появились работы с антагонистами. Однако в сериале «Технарь» актер играет настоящего социопата. В такой роли Добронравова я еще не видела.

О чем сериал сериал

«Технарь» — российский криминальный сериал о талантливом программисте Игоре Одинцове, чья безупречная жизнь рушится после похищения супруги и ребенка неизвестными. Заставляя его шантажом применять свои навыки для преступных целей, похитители вскрывают секреты, скрывавшиеся за внешним благополучием героя. Одинцов вынужден взламывать охранные системы по поручению преступного мира, пытаясь спасти семью, в то время как переплетение прошлого и настоящего превращается для него в опасную головоломку.

Роль Виктора Добронравова

Актер не играет Игоря Одинцова, как многие могли подумать. Ему досталась роль Семена Смирнова, который и задумал всю хитросплетенную игру против главного героя. Игорь не знает Семена, а вот его жена очень хорошо с ним знакома. В этом и заключается еще одна тайна.

Почему стоит посмотреть

Проект создан при участии команды, работавшей над сериалом «Хрустальный», что обещает зрителю мрачную и напряженную атмосферу. Также радует великолепная актерская игра. Главные роли в проекте также исполнили Екатерина Олькина и Владимир Жеребцов.