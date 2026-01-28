Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде

Если вы любите детективные сериалы, но многие из них засмотрели до «дыр», а теперь не знаете, что выбрать, то «Страх над Невой» станет идеальным вариантом. На «Кинопоиске» у этого проекта 2023 года — рейтинг 7,4/10.

О чем сериал

Детективный сериал «Страх над Невой» перенесет зрителей в Ленинград 1960-х годов, где в городе действует жестокий маньяк. Преступник под покровом ночи нападает на женщин и оставляет на месте преступления улики в виде загадочных символов, изображенных углем. Расследование поручено майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с подобными делами.

Чубин раскрыл языческую секту, поклонявшуюся божеству тьмы Чернобогу. В ходе этого расследования он едва не стал жертвой безумного лидера секты. Хотя его спасли, события тех дней оставили психологический след, который до сих пор дает о себе знать. В новых убийствах следователь вновь видит следы приверженцев Чернобога.

Чем интересен сериал

Зрителей ждет весьма неожиданный финал. Маньяк-душитель оказался совсем рядом с Чубиным, однако до последних минут серии было трудно поверить в то, что противник был так рядом. Особого внимания заслуживает актерский тандем — Антон Хабаров с Андреем Фроловым. Изначально совсем не понимающие друг друга, они вынуждены вместе противостоять злу.