Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики

Эти шесть российских криминальных сериалов не просто набрали высокие оценки — зрители отмечают, что в каждом из них есть интригующая завязка, неожиданный ход расследования и логика, которая не разваливается по пути.
«Триггер» (2018 — …)
Психолог Артём Стрелецкий ведёт практику, в которой использует провокационную терапию: он сознательно доводит пациента до точки, где правда становится очевидной.
В каждом эпизоде всплывают преступления, связанные с прошлым его клиентов — от искажённых воспоминаний до скрытых преступных эпизодов, которые приходится разбирать буквально по шагам.
Кинопоиск: 8.5.
«Метод» (2015 — …)
Следователь Родион Меглин работает с маньяками и изучает их дела не по протоколу, а через повторение модели поведения преступника.
В первом сезоне он разбирает цепочку убийств, где каждая улика противоречит предыдущей. Во втором — пытается понять, как эмоциональный след преступлений влияет на новых фигурантов дела.
Кинопоиск: 8.4.
«Мажор» (2014 — …)
Игорь Соколовский попадает на службу в полицию после конфликта с законом. Сериал быстро выходит за рамки истории о «золотом мальчике»: герой берёт в разработку дела, связанные с убийствами, покушениями и деятельностью крупных криминальных группировок.
Центральная линия — расследование смерти его матери, которое постепенно соединяется с коррупционными схемами вокруг семьи.
Кинопоиск: 8.2.
«Анна-детективъ» (2016 - 2021)
Действие происходит во второй половине XIX века. Анна Миронова помогает полиции раскрывать преступления — от убийств в усадьбах до дел о подмене документов и исчезновениях.
В каждой серии чётко прописано расследование: допросы, поиск свидетелей, анализ улик. Мистика присутствует только как фон, а решение всегда основано на конкретных фактах.
Кинопоиск: 8.2.
«Ваша честь» (2021 - …)
Судья Михаил Романов попадает в ситуацию, когда его сын сбивает человека и скрывается. Романов готов идти в полицию, но выясняет: погибший — сын криминального авторитета, которого он ранее отправил в тюрьму.
Дальше — цепочка попыток скрыть следы, договориться с участниками дела и исправить ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию. Чёткие причины, ясные последствия.
Кинопоиск: 8.2.
«Хрустальный» (2021)
В маленьком сибирском городе пропадают подростки. Следователь из Москвы приезжает расследовать дело и сразу сталкивается с тем, что жители скрывают информацию.
Серии последовательно показывают работу оперативников: обход домов, анализ прежних дел, установление связи между исчезнувшими. Расследование упирается в события прошлого, которые многие предпочли бы забыть.
Кинопоиск: 8.2.
