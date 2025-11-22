Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики

Подборка, в которой расследования, бытовые преступления и большие дела раскрываются так, что мозг трещит.

Эти шесть российских криминальных сериалов не просто набрали высокие оценки — зрители отмечают, что в каждом из них есть интригующая завязка, неожиданный ход расследования и логика, которая не разваливается по пути.

«Триггер» (2018 — …)

Психолог Артём Стрелецкий ведёт практику, в которой использует провокационную терапию: он сознательно доводит пациента до точки, где правда становится очевидной.

В каждом эпизоде всплывают преступления, связанные с прошлым его клиентов — от искажённых воспоминаний до скрытых преступных эпизодов, которые приходится разбирать буквально по шагам.

Кинопоиск: 8.5.

«Метод» (2015 — …)

Следователь Родион Меглин работает с маньяками и изучает их дела не по протоколу, а через повторение модели поведения преступника.

В первом сезоне он разбирает цепочку убийств, где каждая улика противоречит предыдущей. Во втором — пытается понять, как эмоциональный след преступлений влияет на новых фигурантов дела.

Кинопоиск: 8.4.

«Мажор» (2014 — …)

Игорь Соколовский попадает на службу в полицию после конфликта с законом. Сериал быстро выходит за рамки истории о «золотом мальчике»: герой берёт в разработку дела, связанные с убийствами, покушениями и деятельностью крупных криминальных группировок.

Центральная линия — расследование смерти его матери, которое постепенно соединяется с коррупционными схемами вокруг семьи.

Кинопоиск: 8.2.

«Анна-детективъ» (2016 - 2021)

Действие происходит во второй половине XIX века. Анна Миронова помогает полиции раскрывать преступления — от убийств в усадьбах до дел о подмене документов и исчезновениях.

В каждой серии чётко прописано расследование: допросы, поиск свидетелей, анализ улик. Мистика присутствует только как фон, а решение всегда основано на конкретных фактах.

Кинопоиск: 8.2.

«Ваша честь» (2021 - …)

Судья Михаил Романов попадает в ситуацию, когда его сын сбивает человека и скрывается. Романов готов идти в полицию, но выясняет: погибший — сын криминального авторитета, которого он ранее отправил в тюрьму.

Дальше — цепочка попыток скрыть следы, договориться с участниками дела и исправить ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию. Чёткие причины, ясные последствия.

Кинопоиск: 8.2.

«Хрустальный» (2021)

В маленьком сибирском городе пропадают подростки. Следователь из Москвы приезжает расследовать дело и сразу сталкивается с тем, что жители скрывают информацию.

Серии последовательно показывают работу оперативников: обход домов, анализ прежних дел, установление связи между исчезнувшими. Расследование упирается в события прошлого, которые многие предпочли бы забыть.

Кинопоиск: 8.2.

