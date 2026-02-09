Меню
Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени

9 февраля 2026 22:00
Кадры из фильмов «Казнь», «Красный шелк», «Хитровка. Знак четырех»

У лент рейтинг выше 7.

Бывает, что очень хочется погрузиться в детективную историю, но на многосерийные проекты, вроде «Невского» или «Первого отдела» просто не хватает времени.

Решение есть! Существует множество фильмов, которые умещают весь накал страстей и головоломный сюжет всего в пару часов. Эти картины не уступают сериалам в остроте и качестве, но позволяют насладиться цельной историей за один вечер.

«Казнь», 7,4

Действие разворачивается в 1991 году. Расследование дела давно пойманного серийного убийцы неожиданно возобновляется. Причина — обнаружение жертвы, которая чудом осталась в живых.

К расследованию привлекают следователя Иссу Давыдова, который много лет назад получил повышение именно благодаря этому делу. Теперь он вынужден вернуться к материалам, которые закрыл, не заметив важных деталей. Чтобы спасти свою репутацию и загладить вину, ему предстоит добиться признания от настоящего преступника.

Кадр из фильма «Казнь»

«Красный шелк», 7,2

Транссибирский экспресс, 1927 год. Поезд везёт через всю страну секретные бумаги, способные повлиять на будущее. Среди обычных пассажиров в вагонах прячутся иностранные агенты и наёмники. Они готовы на всё, чтобы завладеть ценным грузом.

Судьба этой миссии оказывается в руках необычного союза. Спасать документы должны молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Им предстоит забыть о прошлых разногласиях и объединиться против общего врага.

Кадр из фильма «Красный шелк»

«Хитровка. Знак четырех», 7,1

Москва начала прошлого века. Известный режиссёр Константин Станиславский ищет идеи для своей новой пьесы. Чтобы глубже понять жизнь, он решает погрузиться в атмосферу городского «дна». Для этого он обращается к главному знатоку московских трущоб — журналисту Владимиру Гиляровскому.

Вместе они отправляются в самое сердце криминального мира, на знаменитую Хитровку. Но их эксперимент неожиданно превращается в опасное расследование. Поводом становится загадочная смерть местного жителя — индийца-сикха с очень неоднозначным прошлым.

Кадр из фильма «Хитровка. Знак четырех»
Фото: Кадры из фильмов «Казнь» (2021), «Красный шелк» (2025), «Хитровка. Знак четырех» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
