Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени

Бывает, что очень хочется погрузиться в детективную историю, но на многосерийные проекты, вроде «Невского» или «Первого отдела» просто не хватает времени.

Решение есть! Существует множество фильмов, которые умещают весь накал страстей и головоломный сюжет всего в пару часов. Эти картины не уступают сериалам в остроте и качестве, но позволяют насладиться цельной историей за один вечер.

«Казнь», 7,4

Действие разворачивается в 1991 году. Расследование дела давно пойманного серийного убийцы неожиданно возобновляется. Причина — обнаружение жертвы, которая чудом осталась в живых.

К расследованию привлекают следователя Иссу Давыдова, который много лет назад получил повышение именно благодаря этому делу. Теперь он вынужден вернуться к материалам, которые закрыл, не заметив важных деталей. Чтобы спасти свою репутацию и загладить вину, ему предстоит добиться признания от настоящего преступника.

«Красный шелк», 7,2

Транссибирский экспресс, 1927 год. Поезд везёт через всю страну секретные бумаги, способные повлиять на будущее. Среди обычных пассажиров в вагонах прячутся иностранные агенты и наёмники. Они готовы на всё, чтобы завладеть ценным грузом.

Судьба этой миссии оказывается в руках необычного союза. Спасать документы должны молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Им предстоит забыть о прошлых разногласиях и объединиться против общего врага.

«Хитровка. Знак четырех», 7,1

Москва начала прошлого века. Известный режиссёр Константин Станиславский ищет идеи для своей новой пьесы. Чтобы глубже понять жизнь, он решает погрузиться в атмосферу городского «дна». Для этого он обращается к главному знатоку московских трущоб — журналисту Владимиру Гиляровскому.

Вместе они отправляются в самое сердце криминального мира, на знаменитую Хитровку. Но их эксперимент неожиданно превращается в опасное расследование. Поводом становится загадочная смерть местного жителя — индийца-сикха с очень неоднозначным прошлым.