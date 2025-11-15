Не успели отойти от первого сезона, а Apple уже подкинула жару: тизер 2 сезона «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу взорвал Сеть (видео)

Первый сезон «Монарха» многие называли лучшим проектом «МонстрВёрса» — впервые за долгие годы история о Годзилле оказалась не просто зрелищем, а настоящим драматическим сериалом с сильными героями.

Теперь же Apple представила дебютный тизер второго сезона «Монарх: Наследие монстров», премьера которого пройдёт 27 февраля 2026 года на Apple TV.

Что покажут во втором сезоне

Продолжение снова отправит зрителей в мир, где человечество смирилось с существованием гигантских монстров. Герои будут разбираться в тайнах организации «Монарх» и раскрывать семейные секреты, оставшиеся после событий первого сезона. Судя по тизеру, атмосферу сделают мрачнее, а сюжет — плотнее: меньше беготни, больше паранойи и последствий.

Кто вернётся в актёрский состав

Анна Саваи, Кирси Клемонс и дуэт Курта и Уайатта Расселов вновь играют центральных персонажей в двух временных линиях. Создатели намекают, что во втором сезоне «Монарх» впервые покажут изнутри — со всеми ошибками, тайными отделами и решениями, которые мир предпочёл бы не знать.

Почему ждут продолжение

Первый сезон стал редким примером, когда история в «МонстрВёрсе» оказалась не хуже монстров: зрители хвалили сценарий, динамику и харизматичных персонажей. Во втором обещают больше эпизодов с кайдзю, ярче визуальные сцены и ответы на вопросы, которые остались после финала.

До премьеры остаётся недолго — и тизер ясно показывает, что Годзилла снова вернётся громко.

Читайте также: Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?