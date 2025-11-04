Не успели моргнуть, а охота уже началась: вот когда «Хищник: Планета смерти» доберется до российских кинотеатров — точная дата

Меню
4 ноября 2025 20:04
Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»

Ничего не планируйте на этот день.

Он возвращается. Не из джунглей, не из лабораторий и не из старых VHS-кассет — а прямо на большой экран. Вопрос только один: готовы ли вы к новой охоте?

Уже совсем скоро зрителей ждёт премьера фильма «Хищник: Планета смерти» — и на этот раз всё будет иначе. Дата премьеры в России наконец-то известна.

Когда охотник становится жертвой

В центре сюжета — инопланетный воин Дек, вынужденный преследовать не очередного человека, а существо, которое не под силу уничтожить никому другому.

Его единственная союзница — андроид Тия. Вместе они выживают на планете, где каждый вдох может оказаться последним.

Где и когда смотреть

Мировая премьера пройдёт 7 ноября, а в российских кинотеатрах фильм стартует уже 13 ноября. Несмотря на отсутствие официального проката от 20th Century Studios, лента всё же появится на экранах — в формате альтернативных показов.

Возвращение легенды

«Планета смерти» станет седьмым фильмом франшизы. Меньше иронии, больше напряжения, мрака и чистой охоты — именно за это когда-то полюбили оригинального «Хищника». И теперь всё начинается снова.

Читайте также: «Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов

Фото: Кадр из фильма «Хищник: Планета смерти»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
