Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не успела выйти — уже в топе: свежая серия «Маши и Медведя» «Зима, давай выходи!» собрала почти миллион просмотров за сутки

Не успела выйти — уже в топе: свежая серия «Маши и Медведя» «Зима, давай выходи!» собрала почти миллион просмотров за сутки

24 ноября 2025 17:09
адр из сериала «Маша и медведь»

20 минут счастья и новых приключений озорной девчонки.

На официальном YouTube-канале «Маши и Медведя» вышла свежая зимняя серия «Зима, давай выходи!» — и, кажется, настроение у зрителей сразу стало теплее. Почти миллион просмотров всего за сутки: вот она, народная традиция — лечить ноябрьскую хандру озорной девчонкой, которая не знает, что такое усталость, правила и плохая погода.

Зимняя магия Маши

Сейчас самое время возвращаться к зимним выпускам: снег, сугробы, шапки до носа — и Маша, которая превращает всё это в аттракцион. Пока взрослые считают дни до праздников, она просто берёт и устраивает себе зимние приключения. Двадцать минут чистой энергии, которые щёлкают по мозгам лучше любого кофе.

Почему новая серия — маленький антистресс

Свежий эпизод держит марку: Маша шумит, Медведь вздыхает, лесные жители прячутся — классика, которая работает всегда. Но в зимних сериях есть особое удовольствие: хочется завернуться в плед, открыть видео и позволить себе немного детской радости. Особенно когда девочка с бесконечной фантазией выдаёт очередной способ, как именно «зима должна выйти».

Когда хочется простого счастья

Пока новости вокруг — сплошные сугробы, эта серия — короткий путь к хорошему настроению. Те самые 20 минут, которые включаешь «просто фоном», а потом ловишь себя на улыбке и понимаешь: да, Маша умеет поднимать градус счастья.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: адр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео) 238 747 470 просмотров: что такого в серии «Красота — страшная сила» из «Маши и Медведя», и почему ее обожают и дети, и взрослые (видео) Читать дальше 21 ноября 2025
218 млн просмотров: феномен 38-й серии «Маши и Медведя» «Нынче все наоборот», которую пересматривают чаще, чем свежие мультпремьеры 218 млн просмотров: феномен 38-й серии «Маши и Медведя» «Нынче все наоборот», которую пересматривают чаще, чем свежие мультпремьеры Читать дальше 21 ноября 2025
Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя» Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя» Читать дальше 21 ноября 2025
Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям Эта девочка даже хуже Волка из «Ну, погоди!»: чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям Читать дальше 25 ноября 2025
«Посмотрела за один день»: почему «Территория» Первого канала — самый недооцененный российский ответ «Настоящему детективу» «Посмотрела за один день»: почему «Территория» Первого канала — самый недооцененный российский ответ «Настоящему детективу» Читать дальше 21 ноября 2025
Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Читать дальше 25 ноября 2025
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала Читать дальше 25 ноября 2025
С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода Читать дальше 25 ноября 2025
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер) «Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер) Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше