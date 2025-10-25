Меню
«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения

25 октября 2025 16:40
Кадры из сериала «Ронин»

Вот что (и кто) понравилось в сериале больше всего.

Финал 2 сезона сериала «Ронин» заставил фанатов затаить дыхание — и тут же открывать комментарии. За неделю сериал ворвался в топ-10 Иви, а теперь зрители обсуждают, чем покорил их сезон и что будет дальше.

Мнения на официальной страничке «Триикс Медиа» — от восторга до лёгкой усталости, но равнодушных нет.

«Получился невероятный сезон, я очень доволен! Надеюсь, будет третий!» — пишет один из зрителей. Другой добавляет: «Пролетел миг. Не успел моргнуть — всё, финал. И хочется ещё».

Но есть и скепсис: «Первый сезон — на ура, а второй заскучал. Не люблю деревенские истории». Другие парируют: «Какая скука? Сериал пронизан воздухом, как будто сам дышишь этой тайгой. И дедок — просто бриллиант второго плана!»

Зрители особенно хвалят Дмитрия Паламарчука — того самого Доронина, за которого переживают как за старого друга. «Он наш семейный краш, честное слово. Играет с душой — веришь каждому слову», — признаётся поклонница.

Кадр из сериала «Ронин»

Но наряду с восторгом — споры. «Доронин стал слишком прямолинейным, скучно смотреть мордобой. Где тот Фома с характером?» — пишет один из зрителей. Ему возражают: «Вы будто фоном смотрели! Это не про драки, а про внутреннюю борьбу».

Официально известно: показаны 24 серии, остальные — в производстве. Одни считают, что их объединят в третий сезон, другие — что покажут как продолжение. Но пока фанаты гадают, команда сериала уже благодарит всех за поддержку — и обещает новости.

Один из зрителей подытожил точнее всех:

«Понимаю ваши чувства, всегда тяжело прощаться с любимыми героями. Но лучше пусть уйдут красиво, чем тянули бы как резину. Хотя… без Доронина будет пусто».

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадры из сериала «Ронин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
