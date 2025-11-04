Не успеете моргнуть — уже финал: 5 свежих триллеров начала ноября, которые держат в напряжении до последней минуты

Меню
4 ноября 2025 23:56
Кадр из фильма «Дом из динамита», «Баллада о маленьком игроке», «Рука, качающая колыбель»

В Сети они уже есть в хорошем качестве.

Ноябрь — идеальное время для того, чтобы укутаться в плед и включить что-нибудь, что держит в напряжении до титров. Мы выбрали пять новых триллеров, о которых говорят — и которые уже доступны онлайн.

1. «Дом из динамита»

Американский политический триллер от Кэтрин Бигелоу — режиссёра «Повелителя бури». Весь фильм укладывается в 20 минут экранного времени, за которые герои решают, ответить ли на ядерную угрозу. Идрис Эльба и Ребекка Фергюсон в кадре, пульс на максимуме, критики в восторге.

2. «Точка замерзания»

Если любите «ледяные» нуары — это ваше. Эмма Томпсон играет вдову, которая в метель натыкается на заброшенный дом и преступление. Минимум слов, максимум тишины и опасности. Каждый шаг по снегу — как отсчёт до катастрофы.

3. «Баллада о маленьком игроке»

Британский триллер от автора «На Западном фронте без перемен». Колин Фаррелл — падший аристократ, застрявший между азартом и отчаянием в казино Макао. Фильм-трансовая ловушка о зависимости, где стиль опасно затмевает смысл — но именно этим и цепляет.

4. «Опасные связи»

Для тех, кто любит, когда страсть превращается в угрозу. Две пары случайно оказываются в одном доме у озера. Всё начинается с флирта, а заканчивается страхом. Камерный, чувственный и тревожный триллер о ревности, лжи и соблазне.

5. «Рука, качающая колыбель»

Ремейк классики 90-х, но с новым углом. Состоятельная юристка нанимает няню — и запускает в дом хаос. Мика Монро и Мэри Элизабет Уинстэд превращают уют в поле битвы. Тревожная история о доверии, которое всегда оборачивается слабостью.

Пять разных историй — от ядерного кризиса до опасных игр в любви. Главное — не включайте всё сразу: уснуть точно не получится.

Фото: Кадр из фильма «Дом из динамита», «Баллада о маленьком игроке», «Рука, качающая колыбель»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
