Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января)

23 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Мехмед: Султан Завоевателей»

Великолепная турецкая драма, которая окунет вас в историю с головой.

Турецкий сериал «Мехмед: Султан Завоевателей» давно вышел за рамки локального хита. Первые два сезона высоко оценили не только зрители, но и критики, а права на показ проекта продали почти в 30 стран.

Поэтому если вы все еще не начинали смотреть и сомневаетесь, стоит ли ввязываться, главный вопрос звучит просто: сколько времени это вообще займет и не окажется ли история бесконечной.

Сколько серий и насколько это долго

Сериал не растянут на десятки лет. Всего в нем 67 серий, и финальная, 67-я, выйдет 27 января. Это редкий случай, когда масштабная историческая драма действительно имеет четко обозначенный конец, а не живет от сезона к сезону без ясного финала.

Премьера третьего сезона назначена на 16 сентября 2025 года. Мехмед укрепляет флот и открыто заявляет о намерении взять Константинополь. Византия чувствует приближение катастрофы, но главные удары султан получает не только извне. В гареме вспыхивает жесткое противостояние, появляются предатели, а военные неудачи сменяются мятежами и тяжелыми потерями.

Кадр из сериала «Мехмед: Султан Завоевателей»

Обновления в составе

Во втором сезоне сериал попрощался сразу с несколькими заметными персонажами — их линии завершены. Часть ролей перераспределена, каст заметно обновился, а съемочное плато расширили, сделав третий сезон визуально еще масштабнее.

Это не сериал «на годы». 67 серий — это законченная история с ясной точкой, большими событиями и логичным развитием. Если хочется мощной исторической драмы и при этом понимать, сколько времени вы ей отдаете, «Мехмед» — как раз тот случай.

Читайте также: Шах-султан в «Великолепном веке» не просто так была изгоем среди сестер: историки уверены, что дело не в ее характере

Фото: Кадр из сериала «Мехмед: Султан Завоевателей»
Екатерина Адамова
