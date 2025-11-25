Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Ёлках 12» ставку делают на юмор, драму и новую линию Нагиева — а ещё появится актёр из «Слова пацана» и Журавлев

В «Ёлках 12» ставку делают на юмор, драму и новую линию Нагиева — а ещё появится актёр из «Слова пацана» и Журавлев

25 ноября 2025 16:11
«Ёлки 12»

Создатели обещают обновление новогодней формулы — с акцентом на чувства, путь в Устюг и новых героев.

В прокат 18 декабря 2025 года выходят «Ёлки 12» — часть культовой франшизы, без которой многие зрители уже не представляют Новый год.

На этот раз создатели сделали ставку не только на праздничную атмосферу, но и на обновление состава: вместо громкого камео турецкой звезды Бурака Озчивита — комик Дмитрий Журавлёв, а Дмитрий Нагиев впервые получает полноценную романтическую линию.

Дорога в Великий Устюг — и желание, способное всё изменить

В центре истории — девятилетний Ваня из Кирова. Накануне праздника он узнаёт, что родители собираются развестись. Подарки теряют смысл: мальчик решает поехать к Деду Морозу в Великий Устюг и попросить его вернуть семье шанс.

Его путь — это встречи с незнакомыми людьми, опасные решения и необходимость взрослых догнать сына до боя курантов. Авторы намеренно выдвигают на первый план эмоции ребёнка — то, чего в прошлых частях франшизы не хватало.

"Елки 12"

Кто стоит за новой частью

Режиссуру «Ёлок 12» разделили Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и Юрий Корбейников — команда, хорошо знакомая зрителям по предыдущим новогодним выпускам и сериалам.

Сценарий вновь создавали Жора Крыжовников и Пётр Внуков. Крыжовников объясняет общий подход словами:

«Мы стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких».

Актёры: Нагиев влюблён, Журавлёв — главный сюрприз

Дмитрий Нагиев возвращается к роли дяди Юры — и впервые за долгое время его героя ждёт романтическая линия: объектом чувств становится героиня Ирины Медведевой.

В ансамбле также Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана», Андрей Рожков, Надежда Маркина, Юлия Топольницкая. К проекту также присоединились блогер Маш Милаш, Ольга Картункова, Андрей Максимов и Константин Белошапка.

Главная же интрига — участие Дмитрия Журавлёва. Создатели отказались от приглашения зарубежных звёзд, сделав ставку на комика, чьи появления в кадре должны усилить юмористическую линию и внести в фильм узнаваемый стиль.

Что делает «Ёлки 12» особенными

Эта часть франшизы опирается не на набор коротких новелл, а на более цельный сюжет: путь ребёнка, испытание для семьи и взросление героев в реальном времени. История стала более драматичной, но не потеряла своей лёгкости — сочетание, ради которого зрители и идут на новогодние премьеры.

Также прочитайте: 5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый

Фото: Кадр из фильма «Ёлки 12»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови Читать дальше 25 ноября 2025
Что посмотреть прямо сейчас: громкие российские релизы 2025 года, которые уже вышли в отличном качестве Что посмотреть прямо сейчас: громкие российские релизы 2025 года, которые уже вышли в отличном качестве Читать дальше 25 ноября 2025
«Какая гадость! Эта ваша заливная рыба!»: 10 самых народных фраз из «Иронии судьбы» «Какая гадость! Эта ваша заливная рыба!»: 10 самых народных фраз из «Иронии судьбы» Читать дальше 25 ноября 2025
«Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило «Фильм задел за живое», но от романа Водолазкина осталось не так уж много: зрители обсуждают вышедший «Авиатор» с Хабенским — что впечатлило, а что смутило Читать дальше 25 ноября 2025
Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Один из самых трогательных новогодних фильмов: в чем феномен фильма «Рождество на двоих» Читать дальше 25 ноября 2025
Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях» Он сыграл Росомаху в 10 фильмах — но не исключает еще один: что Джекман сказал о новых «Мстителях» Читать дальше 25 ноября 2025
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте 170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте Читать дальше 24 ноября 2025
Что за тайное общество показывают в «Битве за битвой»? «Рождественские искатели приключений» — это след масонов и Ку-клукс-клана одновременно Что за тайное общество показывают в «Битве за битвой»? «Рождественские искатели приключений» — это след масонов и Ку-клукс-клана одновременно Читать дальше 24 ноября 2025
5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый 5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый Читать дальше 23 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше