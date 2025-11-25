В «Ёлках 12» ставку делают на юмор, драму и новую линию Нагиева — а ещё появится актёр из «Слова пацана» и Журавлев

Создатели обещают обновление новогодней формулы — с акцентом на чувства, путь в Устюг и новых героев.

В прокат 18 декабря 2025 года выходят «Ёлки 12» — часть культовой франшизы, без которой многие зрители уже не представляют Новый год.

На этот раз создатели сделали ставку не только на праздничную атмосферу, но и на обновление состава: вместо громкого камео турецкой звезды Бурака Озчивита — комик Дмитрий Журавлёв, а Дмитрий Нагиев впервые получает полноценную романтическую линию.

Дорога в Великий Устюг — и желание, способное всё изменить

В центре истории — девятилетний Ваня из Кирова. Накануне праздника он узнаёт, что родители собираются развестись. Подарки теряют смысл: мальчик решает поехать к Деду Морозу в Великий Устюг и попросить его вернуть семье шанс.

Его путь — это встречи с незнакомыми людьми, опасные решения и необходимость взрослых догнать сына до боя курантов. Авторы намеренно выдвигают на первый план эмоции ребёнка — то, чего в прошлых частях франшизы не хватало.

Кто стоит за новой частью

Режиссуру «Ёлок 12» разделили Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев и Юрий Корбейников — команда, хорошо знакомая зрителям по предыдущим новогодним выпускам и сериалам.

Сценарий вновь создавали Жора Крыжовников и Пётр Внуков. Крыжовников объясняет общий подход словами:

«Мы стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких».

Актёры: Нагиев влюблён, Журавлёв — главный сюрприз

Дмитрий Нагиев возвращается к роли дяди Юры — и впервые за долгое время его героя ждёт романтическая линия: объектом чувств становится героиня Ирины Медведевой.

В ансамбле также Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана», Андрей Рожков, Надежда Маркина, Юлия Топольницкая. К проекту также присоединились блогер Маш Милаш, Ольга Картункова, Андрей Максимов и Константин Белошапка.

Главная же интрига — участие Дмитрия Журавлёва. Создатели отказались от приглашения зарубежных звёзд, сделав ставку на комика, чьи появления в кадре должны усилить юмористическую линию и внести в фильм узнаваемый стиль.

Что делает «Ёлки 12» особенными

Эта часть франшизы опирается не на набор коротких новелл, а на более цельный сюжет: путь ребёнка, испытание для семьи и взросление героев в реальном времени. История стала более драматичной, но не потеряла своей лёгкости — сочетание, ради которого зрители и идут на новогодние премьеры.

