Не тратьте время на проходняк: 3 новых сериала Netflix из Кореи, которые смотрят до конца — и потом ищут похожие

На Netflix в 2025 году вышло немало новых сериалов, но избалованному зрителю хочется видеть лишь лучшее. В эту подборку вошли три корейских проекта, которые удерживают внимание до финальных титров и оценены публикой только по высшему уровню.
«Ординаторская мудрость» (2025)
Спин-офф «Врачебной мудрости», который неожиданно стал хитом. Четверо интернов начинают карьеру в акушерстве и гинекологии — с ночных дежурств, ошибок, первых побед и той самой человечности, которой зрителям так не хватает.
Про этот корейский сериал говорят, что он хорош именно в мелочах.
Рейтинг: КиноПоиск — 8.4.
«Красивее небес» (2025)
Корейская фэнтезийная мелодрама. История о пожилой женщине, попавшей на небеса и встретившей покойного мужа в молодом обличии, зацепила зрителей своей теплотой. За трогательной фантазией — разговор о семье, прощении и выборе, который иногда даётся слишком поздно.
Рейтинг: КиноПоиск — 8.2.
«Дорогой Хон-нан» (2025)
Историческая корейская драма с элементами мистики. Мужчина, вернувшийся после исчезновения и потерявший память, становится центром семейных подозрений.
В окружении корейских дворцов интрига развивается неспешно, но цепляет ровно тем, что держится на характерах, а не на внешних эффектах.
Рейтинг: КиноПоиск — 8.1.
