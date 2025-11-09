Меню
Киноафиша Статьи Не тратьте время на проходняк: 3 новых сериала Netflix из Кореи, которые смотрят до конца — и потом ищут похожие

9 ноября 2025 20:33
Кадр из сериала «Ординаторская мудрость», «Красивее небес», «Дорогой Хон-нан»

Премьеры с оценками от 8 баллов, где каждая серия — повод не откладывать просмотр.

На Netflix в 2025 году вышло немало новых сериалов, но избалованному зрителю хочется видеть лишь лучшее. В эту подборку вошли три корейских проекта, которые удерживают внимание до финальных титров и оценены публикой только по высшему уровню.

«Ординаторская мудрость» (2025)

Спин-офф «Врачебной мудрости», который неожиданно стал хитом. Четверо интернов начинают карьеру в акушерстве и гинекологии — с ночных дежурств, ошибок, первых побед и той самой человечности, которой зрителям так не хватает.

Про этот корейский сериал говорят, что он хорош именно в мелочах.

Рейтинг: КиноПоиск — 8.4.

«Ординаторская мудрость»

«Красивее небес» (2025)

Корейская фэнтезийная мелодрама. История о пожилой женщине, попавшей на небеса и встретившей покойного мужа в молодом обличии, зацепила зрителей своей теплотой. За трогательной фантазией — разговор о семье, прощении и выборе, который иногда даётся слишком поздно.

Рейтинг: КиноПоиск — 8.2.

«Дорогой Хон-нан» (2025)

Историческая корейская драма с элементами мистики. Мужчина, вернувшийся после исчезновения и потерявший память, становится центром семейных подозрений.

В окружении корейских дворцов интрига развивается неспешно, но цепляет ровно тем, что держится на характерах, а не на внешних эффектах.

Рейтинг: КиноПоиск — 8.1.

Также прочитайте: Когда 90% свежести уже не впечатляет: Netflix выложил фильм с 99% на RT — и ещё пять, которые дышат ему в спину

Фото: Кадр из сериала «Ординаторская мудрость», «Красивее небес», «Дорогой Хон-нан»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
