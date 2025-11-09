Меню
Киноафиша Статьи Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»

9 ноября 2025 11:50
«Убийства в одном здании» (2021)

Подборка для вечера, когда хочется включить — и провалиться в хороший сюжет без долгих раздумий.

Идеальный сериал — это тот, который не приходится «разгонять». Открываешь — и всё: вечер ушёл, чай остыл, а ты уже гуглишь, есть ли продолжение.

Собрали для вас пять детективных сериалов с высокими рейтингами (от 8.2) и отличными сюжетами.

«Убийства в одном здании» (2021)

Один из самых лёгких, остроумных и стильных детективов последних лет. Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес играют соседей, которые объединяются из-за любви к криминальным подкастам, а ещё из-за трупа, найденного прямо в их элитном доме.

Сериал ловко балансирует между сатирой, человеческими слабостями и настоящей детективной интригой. Смотреть одно удовольствие.

Это самый рейтинговый сериал в подборке — 8.2 на КиноПоиске.

«Убийства в одном здании» (2021)

«Оставленные» (2014)

Рейтинг 8.0 на КиноПоиске — и это тот случай, когда цифра не передаёт всей силы сериала. Исчезновение двух процентов населения Земли — отправная точка для детективной драмы о поисках смысла, ответов и самих себя.

Здесь нет дешёвой мистики: сериал работает с эмоциями, тревогами и теориями, из которых каждая звучит убедительно. Настроение — густое, глубокое, завораживающее.

«Элементарно» (2012)

Тоже 8.0 на КиноПоиске — и весьма заслуженно. Современная трактовка Шерлока Холмса получилась живой, умной и без избыточной напыщенности. Джонни Ли Миллер даёт Холмсу уязвимость, а Люси Лью в роли доктора Ватсона — характер и спокойную силу, которая держит дуэт в балансе.

Сериал про Нью-Йорк, убийства, умные диалоги и двух людей, которые учатся доверять друг другу.

«Элементарно» (2012)

«Касл» (2009)

Ещё один «восьмёрочник»: рейтинг 8.0. История писателя, вынужденного помочь полиции ловить маньяка, который копирует убийства из его собственных книг.

За внешней лёгкостью скрывается цепкий детектив с отличным взаимодействием между героями и продуманными делами. Один из тех сериалов, к которым зрители возвращаются годами.

«Чёрный список» (2013)

Рэймонд Реддингтон в исполнении Джеймса Спэйдера — редкий телевизионный персонаж, который крадёт внимание в каждой сцене. Бывший криминальный авторитет сдаётся ФБР и приносит список самых опасных преступников мира. Но работать согласен только с аналитиком Элизабет Кин.

Почему — главный вопрос, который сериал раскрывает долго и очень мастерски.

Рейтинг на КиноПоиске — 7.9.

Также прочитайте: Сериал, который «вынесли» с пиратских полок быстрее всех — и да, это российский детектив от НТВ с сюжетом, в который не все верили

Фото: Кадр из сериала «Убийства в одном здании» (2021), «Элементарно» (2012)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
