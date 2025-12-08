Это что, «Зимородок» по-русски? В новом сериале с Робаком фиктивная помолвка оборачивается неожиданностью

История любви по-турецки, но в российских реалиях.

Романтическая комедия «Гордость» — новый восьмисерийный проект, в котором любовь сталкивается с семейными ожиданиями и родовыми устоями.

Главная героиня Алана работает поваром-стажёром в московском ресторане, но новости из дома переворачивают её жизнь: отец требует немедленно вернуться в Осетию и выйти замуж.

В отчаянии Алана придумывает план, который должен всё исправить — но запускает цепочку гораздо более серьёзных событий.

Фиктивный жених, который меняет правила игры

Алана решает привезти домой «неподходящего жениха», чтобы отец сам отверг кандидатуру. Бармен Макс, который оказался без жилья после ссоры с родителями, соглашается на авантюру.

Но простая схема мгновенно рушится: семья девушки принимает его слишком тепло, а сам Макс начинает втягиваться в жизнь людей, для которых он должен быть всего лишь прикрытием.

Традиции против личного выбора

«Гордость» исследует столкновение культуры и современной реальности. Алана пытается сохранить собственные мечты, не разрушая семью, но давление традиций заставляет её пересматривать решения.

Комедия становится поводом поговорить о взрослении, ответственности и том, как отношения с родителями формируют будущее.

Вокруг — горы, чувства и хаос

Сериал снимали в Москве и Северной Осетии: Фиагдонское ущелье, Владикавказ, старинные дачи — всё это создаёт атмосферу путешествия, которое невозможно забыть. А харизма актёрского состава — от Алексея Онежена до Александра Робака и Любови Толкалиной — делает историю ещё теплее.

