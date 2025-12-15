Меню
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

15 декабря 2025 21:00
«Буратино»

Ностальгия, эффект «моего детства» и ловушка, в которую неизбежно попадают все ремейки советской сказки.

1 января зрителям покажут нового «Буратино» — именно в ту дату, когда люди традиционно включают проверенную годами сказку и ждут ощущения праздника.

Ещё до премьеры вокруг фильма уже формируется знакомая волна скепсиса. Обсуждают не сюжет и не замысел, а опасения: «не тот», «зачем трогали», «лучше бы оставили как было».

Эффект «моего Буратино»

Советский фильм давно перестал быть просто экранизацией сказки. Для нескольких поколений это часть личной памяти — голоса, песни, паузы, интонации.

Поэтому любое расхождение с этим внутренним эталоном воспринимается как ошибка. Новый актёр — значит «не тот голос», иной грим — «не тот нос».

Новый фильм конкурирует не с оригиналом, а с идеализированным образом детства.

Почему качество почти не имеет значения

В случае с «Буратино» обсуждение редко уходит в плоскость драматургии или режиссуры. Зритель оценивает не киноязык, а совпадение ощущений.

Даже самые аккуратные визуальные решения не работают как аргумент, если не совпало эмоциональное узнавание. Отсюда и критика, которая часто формулируется общими словами и возникает ещё до выхода картины.

«Буратино»

Зачем всё-таки снимают новые версии

При этом у ремейка есть своя логика. Создатели пытаются говорить с сегодняшним зрителем — не только с детьми, но и со взрослыми, которые давно выросли.

Современный «Буратино» может сохранить узнаваемый каркас, но добавить новые интонации и смыслы. Это риск, но без него классика окончательно превращается в экспонат.

Почему волна недовольства неизбежна

Новый «Буратино» с первых минут окажется между ожиданием праздника и защитой прошлого. И пока зритель сравнивает фильм не с киноязыком, а с собственным детством, любая версия будет вызывать споры — независимо от того, какими окажутся картины.

Подробности о новой киносказке здесь: «Буратино», фильм 2026, актеры и роли.

Также прочитайте: Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)

Фото: Кадр из фильма «Буратино» (2026)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
