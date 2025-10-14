Меню
Киноафиша Статьи Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить

14 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Эта озорная девчонка опять все перевернула с ног на голову.

Миллиарды просмотров, игрушки на каждом континенте, переводы на десятки языков — кажется, весь мир уже знает Машу и её терпеливого Медведя. Но не все зрители догадываются: свежие серии легендарного мультсериала можно смотреть не только на YouTube. Да-да, восьмой сезон уже стартовал — и вот где искать новые приключения.

Восьмой сезон: лето посреди января

Премьера состоялась 21 августа, и открывает её серия с говорящим названием «Лето с январём». Маша, как обычно, переворачивает всё вверх дном — теперь у неё собственная машина, которая моментально превращает каждую поездку в катастрофу вселенского масштаба.

Зрителей ждут дорожные сумасбродства, волшебные сбои и встречи с новыми героями, от которых Медведь снова будет хвататься за голову.

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Где смотреть

Основная площадка — официальный YouTube-канал «Маша и Медведь». Но если хочется смотреть без рекламы и с задержкой в неделю, то новые серии появятся и в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Start. Да, ждать придётся чуть дольше, зато качество — как в кино.

Маша снова покоряет мир

Этот проект — мировой феномен. Каждая серия набирает миллионы (а то и миллиарды) просмотров, а общий счёт давно перевалил за десятимиллиардную отметку. Для многих детей Маша — почти подруга детства, а для родителей — проверка нервов на прочность.

И кто знает, может, именно поэтому мы все снова включаем её истории: чтобы хоть на пару минут вернуться туда, где зима может быть летом, а медведи — самыми терпеливыми существами на планете.

Читайте также: Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
