Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой

Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой

14 декабря 2025 22:00
Кадр из сериала «Золотое дно»

Их пересечения короткие, но очень яркие.

История Алексея Гуськова и Лидии Вележевой — это редкий случай, когда семейный союз плавно перетекает в экранный. Они не играют любовные пары по умолчанию, не навязывают зрителю «семейный бренд», но в каждой совместной работе угадывается что-то общее: доверие, свобода и внутренняя опора. В их фильмографии больше десяти пересечений, но именно последние годы проявили дуэт особенно ярко.

«Август. Восьмого» (2012)

Антураж фильма военного времени здесь резко контрастирует с камерной привычностью обоих актёров. Гуськов играет Казбека Николаевича — человека жёсткого, встроенного в систему, но не лишённого внутренней драмы. Вележева — как Аза — становится эмоциональным противовесом. Их взаимодействие короткое, но точное: роли не о любви, а о цене решений, за которые придётся расплачиваться.

«Тонкий лёд» (2015)

Здесь дуэт уже ощутим острее, потому что они оказываются по разные стороны семейного конфликта. Гуськов — в образе строительного магната, уверенного в своём праве на власть. Вележева — детский психолог, чей появляющийся эпизод лишь усиливает напряжение в линиях главных героев. Их сцены будто разрезают сюжет пополам: опытные актёры показывают, насколько хрупкой может быть иллюзия семейного контроля.

«Вечная жизнь Александра Христофорова» (2018)

Один из самых тонких и добрых фильмов Гуськова — и одно из самых интересных появлений Вележевой. Она играет бывшую жену героя – роль неброскую, но хлёсткую. Вместе они создают редкий тип экранной пары: тех, кто давно расстался, но всё ещё дышит одним прошлым. В этой динамике нет злобы — только узнаваемая человеческая усталость.

«Седьмая симфония» (2021)

Здесь их союз выглядит почти оркестровым. Гуськов — дирижёр Карл Элиасберг, человек, который держит в руках судьбу легендарного блокадного концерта. Вележева — Екатерина Прудникова, фигура тише, но не менее значимая. Их сцены напоминают партитуру, где каждый звук подчёркивает другой. Это не романтическое партнёрство — это партнёрство смыслов.

«Золотое дно» (2025)

Самая свежая работа «Золотое дно» — и, пожалуй, самая «серийная» по духу. Гуськов играет Градова, человека-структуру, человека-бизнес. Вележева появляется в совершенно другом энергокоде — и именно это создаёт интересный контраст: будто два игрока из разных жанров встречаются в одном кадре. Их присутствие в проекте поднимает драматизм семейной саги на другой уровень.

Итог

Кинодуэт Гуськова и Вележевой не про демонстративную близость. Он про внутренний резонанс. Про то, как два актёра сохраняют индивидуальность, но, попадая в один проект, создают ощущение глубины. Их самые свежие работы — доказательство того, что экранная химия может быть не бурной, а устойчивой. И от этого ещё интереснее наблюдать, куда они свернут дальше.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Золотое дно»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер «Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер Читать дальше 15 декабря 2025
«Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер «Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер Читать дальше 15 декабря 2025
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Читать дальше 14 декабря 2025
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Читать дальше 14 декабря 2025
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм Читать дальше 14 декабря 2025
Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет Читать дальше 13 декабря 2025
«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова «"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова Читать дальше 13 декабря 2025
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ Читать дальше 12 декабря 2025
За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше