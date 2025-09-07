Не только возвращение Борана, но еще и изгнание Наре: что показали в трейлере 2 сезона турецкого хита «Далекий город»

Второй сезон «Далёкого города» стартует уже 15 сентября, и официальный анонс первой серии нового сезона (29-й по счёту) показал: спокойной жизни в Мардине не будет. Любовь, предательство и новые интриги переплетутся так тесно, что герои снова окажутся на грани.

Алья и Джихан — вместе, несмотря на всё

Алья так и не уехала из Мардина. Вместе с Джиханом она вернулась в особняк Албора, и между ними наконец произошло признание в чувствах.

Джихан решился открыто поговорить с матерью: Садакат не приняла новость с радостью, но бороться с выбором сына бесполезно. К тому же, её ждут куда более серьёзные испытания, чем противостояние с Альей.

Мине в ярости и на грани катастрофы

Мине надеялась, что Джихан бросит Алью и вернётся к ней ради ребёнка. Но после решающего разговора стало ясно: её козырь не сработал. В приступе ярости беременная женщина попыталась сбить Алью на машине.

Попытка не удалась, и теперь есть намёк на грядущую катастрофу: спойлеры утверждают, что Мине может погибнуть в аварии, потеряв контроль за рулём.

Шахин и Наре против семьи Албора

Шахин приводит Наре в дом как жену, но внезапное возвращение Эджмеля из тюрьмы меняет всё. К всеобщему шоку Наре демонстрирует уважение к главе семьи, целуя его руку.

Но этот жест становится началом войны между ветвями семьи: Эджмель начинает использовать Наре в своих целях. Когда молодожёны приезжают в особняк Джихана, двери перед ними захлопываются. Садакат плачет, понимая, что дочь теперь — пешка в руках её бывшего возлюбленного.

Загадки смерти Борана и новые встречи

Между Зеррин и Демиром сохраняется напряжение: одни считают, что в смерти Борана виновен Эджмель, другие подозревают Байбарсов. Вдобавок Джихан встречает загадочную женщину с кладбища, которая утверждает: в могиле Борана лежит её муж. Теперь сын Садакат будет всеми силами искать правду.

Итоги анонса

Первый фрагмент 29-й серии «Далёкого города» лишь подогрел интерес зрителей. Мине в отчаянии, Наре втянута в интриги Эджмеля, а Алья и Джихан пытаются защитить свою любовь. Всё указывает на то, что второй сезон будет не менее напряжённым и ярким, чем первый.

