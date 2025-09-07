Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только возвращение Борана, но еще и изгнание Наре: что показали в трейлере 2 сезона турецкого хита «Далекий город»

Не только возвращение Борана, но еще и изгнание Наре: что показали в трейлере 2 сезона турецкого хита «Далекий город»

7 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Далекий город»

Страсти накаляются уже в первой серии.

Второй сезон «Далёкого города» стартует уже 15 сентября, и официальный анонс первой серии нового сезона (29-й по счёту) показал: спокойной жизни в Мардине не будет. Любовь, предательство и новые интриги переплетутся так тесно, что герои снова окажутся на грани.

Алья и Джихан — вместе, несмотря на всё

Алья так и не уехала из Мардина. Вместе с Джиханом она вернулась в особняк Албора, и между ними наконец произошло признание в чувствах.

Джихан решился открыто поговорить с матерью: Садакат не приняла новость с радостью, но бороться с выбором сына бесполезно. К тому же, её ждут куда более серьёзные испытания, чем противостояние с Альей.

Мине в ярости и на грани катастрофы

Мине надеялась, что Джихан бросит Алью и вернётся к ней ради ребёнка. Но после решающего разговора стало ясно: её козырь не сработал. В приступе ярости беременная женщина попыталась сбить Алью на машине.

Попытка не удалась, и теперь есть намёк на грядущую катастрофу: спойлеры утверждают, что Мине может погибнуть в аварии, потеряв контроль за рулём.

Шахин и Наре против семьи Албора

Шахин приводит Наре в дом как жену, но внезапное возвращение Эджмеля из тюрьмы меняет всё. К всеобщему шоку Наре демонстрирует уважение к главе семьи, целуя его руку.

Но этот жест становится началом войны между ветвями семьи: Эджмель начинает использовать Наре в своих целях. Когда молодожёны приезжают в особняк Джихана, двери перед ними захлопываются. Садакат плачет, понимая, что дочь теперь — пешка в руках её бывшего возлюбленного.

Загадки смерти Борана и новые встречи

Между Зеррин и Демиром сохраняется напряжение: одни считают, что в смерти Борана виновен Эджмель, другие подозревают Байбарсов. Вдобавок Джихан встречает загадочную женщину с кладбища, которая утверждает: в могиле Борана лежит её муж. Теперь сын Садакат будет всеми силами искать правду.

Итоги анонса

Первый фрагмент 29-й серии «Далёкого города» лишь подогрел интерес зрителей. Мине в отчаянии, Наре втянута в интриги Эджмеля, а Алья и Джихан пытаются защитить свою любовь. Всё указывает на то, что второй сезон будет не менее напряжённым и ярким, чем первый.

Ранее мы писали: Достойные конкуренты «Зимородка»: 5 турецких сериалов, которые блистали в прошлом сезоне 2024-2025.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше