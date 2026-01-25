Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только Владислава Галкина: кого из актеров сериала «Дальнобойщики» уже нет в живых

Не только Владислава Галкина: кого из актеров сериала «Дальнобойщики» уже нет в живых

25 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Дальнобойщики»

Этот сериал был невероятно популярен в России.

Прошло 25 лет, а «Дальнобойщики» всё равно включаются в голове с первой секунды — как старый добрый двигатель: завёлся и поехал. Иваныч, Санёк, дорога, вечные приключения… Но время, увы, не сериал: перемотки назад не будет. И у этой истории есть горькая сторона — актёры, которых уже нет.

Владислав Галкин — Санёк, которого зрители так и не отпустили

Для многих «Дальнобойщики» держались именно на нём: хулиганистый, живой, с искрой в глазах. Галкин успел стать звездой большого масштаба — «Диверсант», «Спецназ», «Котовский», «Мастер и Маргарита». И тем больнее, что его жизнь оборвалась в 2010 году.

Официальная причина — острая сердечная недостаточность. После его смерти третий сезон уже не звучал так же: кабина осталась, а сердце сериала — нет.

Виктор и Вадим Яцук — комичные коллеги, которых судьба забрала слишком жестко

Близнецы Яцук были тем самым «вкусным» вторым планом: вроде появляются ненадолго, а запоминаются крепко. Они часто работали вместе и в кино, и на сцене, но жизнь ударила по ним почти одинаково.

Виктор умер в 2012 году от рака лёгких, спустя несколько лет та же болезнь забрала Вадима — в 2015-м. История, от которой мороз по коже: как будто сериал решил повторить драму уже за кадром.

Пётр Зайченко — Лёха, который в кадре выглядел особенно настоящим

Он играл бывшего напарника Иваныча — человека, которого жизнь потрепала так, что это видно без слов. Зайченко вообще был мастером правды: без глянца, без позы, будто просто зашёл в кадр из соседнего двора. Его знают по «Такси-блюз», «Участку», «Ленинград 46», «Сибирь. Монамур». Актёра не стало в 2019 году: инфаркт, 75 лет.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Дальнобойщики»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии» НТВ только разозлил зрителей премьерой сериала с Заворотнюк: «Наживаются на трагедии» Читать дальше 25 января 2026
Янковский неспроста отращивал усы для «Слова пацана»: почему в 80-е так делали все дембеля из Афганистана? Янковский неспроста отращивал усы для «Слова пацана»: почему в 80-е так делали все дембеля из Афганистана? Читать дальше 25 января 2026
4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца 4 млн зрителей ошибаться не могут: Петров признался, что в «Камбэк» напрасно не верили до конца Читать дальше 24 января 2026
Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Пятый канал делает ошибку, продлевая сериал с Васильевым: «Какой из него Рэмбо!» Читать дальше 24 января 2026
У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» У «Полицейского с Рублевки» будет продолжение? Петров уже готов вернуться, но до этого ему ясно сказали — «Незаменимых нет» Читать дальше 24 января 2026
Уже купили маску с Безруковым? Узнала у адвоката, что грозит тем, кто хочет стать на вечер Сашей Белым Уже купили маску с Безруковым? Узнала у адвоката, что грозит тем, кто хочет стать на вечер Сашей Белым Читать дальше 24 января 2026
Выбрали главного злодея «Первого отдела»: раздражает Брагина, а заодно и зрителей Выбрали главного злодея «Первого отдела»: раздражает Брагина, а заодно и зрителей Читать дальше 23 января 2026
Миллениалы, наконец и для нас сняли сериал! «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных» отправили в «Трешку» Миллениалы, наконец и для нас сняли сериал! «Друзей», «Дикого ангела» и «Зачарованных» отправили в «Трешку» Читать дальше 23 января 2026
Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Смотрю «Сергий против нечисти» и не сразу поняла, почему Розанова в маске: фанатская теория все объясняет Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше