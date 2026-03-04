Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему

Вера Вожакина обрела особую славу после съемок в сериале «Первый отдел», где она сыграла роль жены Юрия Брагина Веры. Однако в ее фильмографии много разноплановых ролей. Особенно стоит выделить мини-сериал «Клуб обманутых жен».

О чем фильм

«Клуб обманутых жен» — это российский четырёхсерийный детектив с мелодраматическими нотами. Сюжет разворачивается вокруг трёх женщин: Оли, Изы и Даши. Они после измен мужей оказываются на одном психологическом тренинге. Разочаровавшись в помощи специалистов, они объединяются и принимают решение отомстить супругам, прибегнув к схеме, в сериале обозначаемой как «убийство по обмену».

Роль Елены Вожакиной

Актриса играет одну из «подруг по несчастью» Дашу Ниткину, которую предал ее муж-бизнесмен Влад. Звезде вместе со Светланой Колпаковой и Любавой Грешновой удалось составить удивительное трио. Сюжет отлично показывает, как дружба реально помогает пережить кризис: героини поддерживают друг друга и вместе находят силы двигаться дальше.

Меня особенно вдохновило, что дамы не утопают в жалости к себе, а активно меняют жизнь к лучшему — это мотивирует и думаешь: а почему бы и мне не взять ответственность за свое счастье. Сюжет лёгкий и жизненный, в нем много узнаваемых моментов.

Баланс между легкой комедией, детективом и драмой выдержан тонко. Все болезненные темы поданы с юмором и оптимизмом, но без глупого пафоса. Так что советую посмотреть.