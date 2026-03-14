Не только вечный Шибанов: с Жарковым люблю и другой сериал НТВ — и детектив, и жизненная история

Актера Сергея Жаркова многие знают по роли Михаила Шибанова в сериале «Первый отдел». Однако в его фильмографии немало ролей, в том числе в сериале «Взрыв».

О чем сериал

Сериал «Взрыв» (2020) — это остросюжетная криминальная драма. В центре сюжета — десять выживших жильцов московской пятиэтажки, чей подъезд разрушил взрыв. Они остались без дома и потеряли близких, поэтому не верят в случайность происшествия. Герои начинают собственное расследование, вскрывают тайны соседей и выходят на влиятельных лиц, причастных к трагедии.

Роль Сергея Жаркова

В сериале у актера одна из ключевых ролей. Он играет героя по имени Валера. Его герой — один из жильцов дома, пострадавших при взрыве, который хочет разобраться в истинных причинах трагедии. Сам сериал меня также зацепил, он отлично показывает, как трагедия меняет людей и заставляет их объединяться против системы.. Это не только детектив, но и невероятно драматическая история.