Не только вечный Черкасов: со Смоляковым есть фильмы с неожиданными ролями — и детективы, и исторические саги

Андрей Смоляков приобрел особенную популярность у зрителей после роли бравого майора Черкасова с сериале «Мосгаз». Однако в его фильмографии немало интересных ролей. Его работы разных лет показывают широкий диапазон образов — от криминального лидера до бойца на фронте и правителя древнего княжества. Ниже — краткий обзор ключевых ролей.

«День рождения Буржуя» (1999)

Сериал конца 90‑х о мире бизнеса и преступных игр. Смоляков сыграл Владимира Кудлу. Персонаж жесткий и опасный, но притягательный. Эта роль стала для актёра прорывной. Зрители и критики отметили его умение создавать тёмные, многослойные характеры.

«Побег» (2005)

Триллер о человеке, которого ошибочно обвиняют в убийстве. Смоляков воплотил подполковника Топилина. Герой одержим делом и своими внутренними травмами. Он одновременно преследует главного героя и отражает собственную боль, что делает образ трагичным. Фильм понравился и зрителям:

«Фильм снят очень по-русски. Динамично, эффектно, действительно переживаешь за главного героя»

«Сталинград» (2013)

Военная драма Фёдора Бондарчука о защите дома в разрушенном городе. Смоляков сыграл бойца, который стал моральным стержнем отряда. Его персонаж демонстрирует выдержку и внутреннюю силу. За счёт этого фильм передаёт тяжесть фронтовой жизни.

«Он простой пожилой рабочий, метростроевец. Не колхозник, а выходец из рабочего класса. В этом человеке много житейской мудрости. Есть мудрость, которая привносится благодаря чтению литературы. Есть некие религиозные познания в человеке. Люди, подобные моему герою, являются опорой общества. Мой персонаж - настоящий мужик», — говорил Смоляков о своем герое.

«Викинг» (2016)

Исторический эпос о князе Владимире и интригах того времени. Смоляков предстал в роли князя Рогволда из Полоцка. Рогволд — гордый и трагичный правитель. В этой роли актёр показал столкновение в характере гордости и обречённости.