Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением

Конечно, за последние годы Иван Колесников ассоциируется у поклонников сериалов с образом Юрия Брагина из «Первого отдела», но в фильмографии актера немало интересных ролей в фильмах и сериалах.

Четырёхсерийный детектив по роману Татьяны Устиновой повествует о братьях — рэпере Сандро и научном сотруднике Нико Галицких. Получив неожиданное наследство от незнакомца, они вскоре становятся подозреваемыми в его убийстве. Чтобы отстоять свою невиновность, братья вынуждены объединиться и самостоятельно распутать это дело. Это довольно качественная экранизация романа Устиновой. Ивану Колесникову досталась роль Николая Галицкого. Сериал особенно понравится фанатам детективных историй без излишней жестокости.

Это российский разведывательно-детективный фильм в ретро-стиле, действие которого происходит в 1970-е годы на пике Холодной войны. Сюжет строится вокруг противостояния КГБ и ЦРУ за секретные лазерные разработки для ПВО Советского Союза, над которыми работает учёный Николай Басов. Иван Колесников сыграл талантливого физика Кима Никанорова, который волей судьбы становится валютчиком.

Если вы любите шпионские триллеры с ретро-атмосферой 70-х, то проект вам точно понравится. Сериал великолепно передает дух эпохи. Также помимо Ивана Колесникова в сериале великолепно сыграла Дарья Мороз.

«Чтобы увидеть радугу», рейтинг «Кинопоиска» — 5.8

Криминальная мелодрама, в центре которой история Веры, дочери высокопоставленного министра. Судьба героини меняется: выбрав спокойного жениха, она встречает свою первую любовь — мужчину, замешанного в криминальных делах, и оказывается перед тяжёлым выбором между безопасностью и страстью. Иван Колесников сыграл первую любовь Веры. Мини-сериал особенно понравится тем, кто любит сочетание романтических линий с элементами детективов.

Во всех трех сериалах Иван Колесников воплотил совершенно разноплановые роли, в том числе его герои отличаются от образа Юрия Брагина. Если вы без ума от этого актера, но «Первый отдел» вам чуть поднадоел, то выбор прекрасный.