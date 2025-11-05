Не только Ванкувер и монстр недели: что общего между «Секретными материалами» и «Сверхъестественным»

Меню
5 ноября 2025 14:15
Кадр из сериала «Сверхъестественное», «Секретные материалы»

Два культовых сериала — как отражение друг друга.

Оба сериала стали эпохой для своего времени. «Секретные материалы» породили одержимость НЛО, конспирологией и вечным вопросом — «истина где-то рядом». «Сверхъестественное» — превратило американский фольклор в бесконечную дорогу, по которой братья Винчестеры ехали навстречу демонам, судьбе и рейтинговым рекордам. Но если присмотреться, между ними больше родства, чем кажется: «Сверхъестественное» буквально выросло на идеях Малдера и Скалли.

Дуэт против неведомого

Малдер и Скалли — это логика и вера, наука и одержимость. Сэм и Дин — их зеркала, только в кожаных куртках и с дробовиком, набитым солью. Один — рациональный исследователь, второй — импульсивный воин, переживший слишком много утрат.

Даже динамика у них схожа: без Скалли Малдер теряет равновесие, без Сэма Дин рушится. Обе пары держатся на противоположностях — и именно в этом магия.

Монстр недели как философия

Кадр из сериала «Секретные материалы»

«Секретные материалы» ввели формат MOTW — «монстр недели». Между большими теориями заговора Крис Картер вставлял отдельные истории — страшные, смешные, парадоксальные.

Эрик Крипке взял ту же формулу и сделал её сердцем «Сверхъестественного». Каждый эпизод — отдельная американская легенда: призраки, демоны, ведьмы, русалки. Но чем дальше, тем сильнее «монстр недели» вплетался в личную мифологию братьев — как и у Малдера, всё стало личным.

Трагедия, которая запускает вечный поиск

У Малдера — похищенная сестра, у Винчестеров — погибшая мать. Обе истории — стартовый импульс для охоты за истиной. Герои превращают личную боль в двигатель сюжета. И чем ближе они к разгадке, тем дальше от нормальной жизни.

В этом «Сверхъестественное» буквально повторяет структуру «Секретных материалов» — только вместо инопланетян тут демоны, а вместо госзаговоров — небесные.

Один и тот же страх, одно и то же небо

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

И «Секретные материалы», и «Сверхъестественное» снимали в Ванкувере — городе, где дождь падает почти с телевизионной регулярностью. Его леса и переулки стали универсальной декорацией для всего непознанного. Порой кажется, что Малдер с фонариком и братья Винчестеры просто разминулись на одном и том же шоссе.

И вечные враги, которые не умирают

У Малдера был Человек, курящий сигареты, — воплощение зла, возвращающееся из любой могилы. У Винчестеров — Люцифер и Кроули, тоже бессмертные в своей харизме. Оба сериала научили зрителей: зло не умирает, оно просто ждёт нового сезона.

«Сверхъестественное» не просто вдохновилось «Секретными материалами» — оно стало их наследником. Если Крис Картер говорил о страхе перед неизвестным, то Эрик Крипке добавил к нему любовь, семью и немного рока из автомагнитолы. Одни искали правду где-то рядом, другие нашли её в багажнике «Шевроле Импала».

Кадр из сериала «Сверхъестественное», «Секретные материалы»
Анастасия Луковникова
