Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка»

Возможно, вы о них слышали, но думали, что они японские.

Южная Корея больше не просто «производственная база» для японских студий. За последние годы страна создала собственную анимационную волну — яркую, дерзкую, умную.

В ней есть всё: эпичность и боль, свет и тьма, романтика и безысходность. Эти три проекта — не просто аниме, а культурные манифесты, каждый по-своему доказывающий, что у корейской анимации свой голос, стиль и философия.

«Поднятие уровня в одиночку» (2024)

«Соло-прокачка» стала тем самым моментом, когда Корея впервые взглянула Японии прямо в глаза и сказала: «Мы тоже можем». Основанная на культовом вебтуне Чугонга, история о слабейшем охотнике Джин Ву, который превращается в сильнейшего, — это визуальный и эмоциональный взрыв.

Каждая сцена — как кадр из блокбастера: движения бойцов текут, как вода, а монстры кажутся живыми, будто дышат с экрана. Но за адреналином и пафосом скрыта очень корейская драма: одиночество, труд, цена успеха.

Джин Ву не просто «прокачивается» — он проходит через личный ад, оставаясь человеком там, где другие теряют душу. И именно это делает сериал сильнее, чем десятки японских исэкаев: он о внутренней борьбе, а не о фэнтезийных уровнях.

«Башня Бога» (2020)

Если бы Данте жил в эпоху вебтунов, он бы написал «Башню Бога». Это эпическое восхождение мальчика по бесконечным этажам — не просто приключение, а аллегория человеческих желаний.

Здесь каждый уровень — испытание, каждый персонаж — тайна. Мир «Башни» живёт по собственным законам, где верность, предательство и амбиции переплетены в узел.

«Король свиней» (2022)

Гротеск, боль и безысходность — вот три слова, которыми можно описать этот сериал. «Король свиней» — это не про монстров, а про людей, и от этого страшнее. История двух бывших одноклассников, которых связывает школьное насилие, разрывает душу своей честностью.

Южнокорейское аниме прошло путь от подражания к самостоятельности. Оно научилось говорить на языке, где красота и уродство, надежда и отчаяние существуют рядом. И если вы считаете, что всё великое в анимации рождается только в Японии — самое время пересмотреть это мнение.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.