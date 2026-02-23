Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков

Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков

23 февраля 2026 19:06
Кадры из фильмов «Двойная петля» (2022), «Топ Ган: Мэверик» (2022), «Король неба» (2023)

Ленты наполнены динамичными событиями.

Тема военной авиации неизменно притягивает режиссёров своей напряжённостью и глубиной, и в мировом кинематографе есть немало ярких картин об отважных пилотах. Эти фильмы рассказывают о тех, для кого небо стало и работой, и местом, где проверяется настоящая мужская дружба. Здесь всегда есть место трогательным личным историям, ведь лётчикам приходится бороться не только с врагом, но и с собственными страхами.

В подборке представлены три заметные зарубежные ленты, которые знакомят зрителей с разными судьбами персонажей.

«Король неба» (2023)

Китайский боевик 2023 года рассказывает историю молодого курсанта, который попадает в отряд элитных лётчиков-испытателей. Вместе с другими новичками ему предстоит осваивать новейший истребитель в условиях, максимально приближенных к реальным боевым вылетам.

Воздушные сцены получились настолько динамичными, что дух захватывает. Создатели фильма очень бережно отнеслись к деталям, поэтому атмосфера военной авиации передана достоверно и зрелищно.

Кадр из фильма «Король неба»

«Топ Ган: Мэверик» (2022)

Спустя много лет легендарный Мэверик снова появился на экранах, но теперь он уже не лихой пилот, а мудрый инструктор, которому поручили подготовить новое поколение асов. Ему предстоит отправить молодых лётчиков на сложнейшее задание, а заодно разобраться с призраками собственного прошлого.

Особую остроту истории придают отношения Мэверика с сыном погибшего друга — это добавляет драматизма каждой их совместной сцене. При этом картина не ограничивается зрелищными боями — это глубокая история о том, как важно преодолевать страхи, взрослеть и хранить верность тем, кто рядом.

Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»

«Двойная петля» (2022)

Действие этой военной драмы разворачивается в небе над Кореей, где два друга сражаются плечом к плечу, прикрывая друг друга в опасных вылетах. Всё меняется в один миг, когда одного из лётчиков сбивают и он попадает в плен.

Перед вторым встаёт мучительный выбор — подчиниться приказу или броситься на выручку товарищу, рискуя всем. Реалистичные воздушные схватки здесь переплетаются с глубокими человеческими переживаниями. Фильм держит в напряжении до последней минуты и заставляет задуматься, на что способен человек ради спасения близкого.

Кадр из фильма «Двойная петля»
Фото: Кадры из фильмов «Двойная петля» (2022), «Топ Ган: Мэверик» (2022), «Король неба» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Читать дальше 23 февраля 2026
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Читать дальше 23 февраля 2026
3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью 3 мужских сериала с мощными рейтингами: включите вечером — выключите глубокой ночью Читать дальше 23 февраля 2026
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось Читать дальше 23 февраля 2026
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6 Читать дальше 23 февраля 2026
Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти Вышел в цифре и получил 38%: критики разнесли хоррор со звездами «Игры престолов» «Проклятый рыцарь», но вам может зайти Читать дальше 23 февраля 2026
Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Итоги BAFTA 2026: ДиКаприо без награды, но «Битва за битвой» стал лучшим фильмом Читать дальше 23 февраля 2026
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше