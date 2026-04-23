Поженились в 18 лет и с тех пор неразлучны: как выглядит супруга звезды «Ликвидации» Сергея Угрюмова

Сергей Угрюмов — актер, о котором обычно говорят, что он добился успеха не только в карьере, но и в личной жизни. Представьте себе: в 17 лет он влюбился, в 18 — женился, и с тех пор их союз длится уже более 36 лет. Судя по всему, чувства между ними по-прежнему крепки.

О пути в актеры

Зрители хорошо знают Угрюмова благодаря его ролям в популярных сериалах. Некоторые вспомнят его как Виктора Платова из «Ликвидации», другие — как полковника Лебедева в «МосГазе», а кто-то — как оперативника Шмакова в «Казанове». Последний проект стал настолько успешным, что сейчас снимаются новые сезоны, где Сергей вновь играет вместе с Антоном Хабаровым. Однако не только кино сделало его известным. Театр занимает важное место в его жизни. Долгие годы он служил в театре Олега Табакова и выступал на сцене МХТ имени Чехова. Сам актер не раз признавался, что именно театр помог ему преодолеть трудные времена 90-х.

Путь в профессию он начал достаточно рано. Сергей родился в семье военного на Дальнем Востоке, а затем вырос в Камышине. Его мама заметила в нем артистические задатки и отвела в театральный кружок, где его наставницей стала актриса Римма Тараненко, которая вдохновила его на поступление в театральный вуз. Сначала он учился в Казани, а затем решил попробовать свои силы в Москве. В первый раз он не смог поступить в столичные вузы, но не сдался и через год попробовал снова. В итоге он поступил в Школу-студию МХАТ на курс к самому Олегу Табакову.

Дебют актера состоялся в фильме «Вор», правда, в такой маленькой роли, что его даже не указали в титрах. Позже он начал сниматься в сериалах, и настоящая слава пришла к нему после «Ликвидации». С этого момента его карьера пошла в гору: он получал заметные роли и работал над интересными проектами. Угрюмов умеет перевоплощаться: сегодня он может быть военным, завтра — психологом, а потом бизнесменом или чиновником, и везде выглядит естественно.

В повседневной жизни он совершенно иной: не гонится за модой, избегает лишнего шума и предпочитает простые радости. Он любит вкусно поесть, но только в компании близких. Угрюмов обожает рыбалку и, если появляется свободное время, уезжает с друзьями на Волгу.

Про личное

Самая интересная часть его жизни — личная история. Со своей будущей женой Галиной он познакомился в Казанском театральном училище, где они учились на одном курсе. Она играла нежных героинь, а он — характерных персонажей. Как признается сам Сергей, это была любовь с первого взгляда. Он не стал долго ждать и в 18 лет сделал ей предложение. Вскоре они вместе переехали в Москву и продолжили обучение в МХАТе. Хотя их пути немного разошлись: Галина выбрала телевидение, а затем ушла в преподавание, где сейчас обучает студентов сценической речи.

В их семье двое сыновей: старший Андрей назван в честь Андрея Миронова, а младший Сергей — в честь отца. Сергей предпочитает проводить время с семьей. Как говорится, в скандалах замечен не был.