Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию

Как западные шоу показывают Россию — от холодной войны до личных драм.

В последние годы HBO, Netflix и другие платформы всё чаще обращаются к российской истории — от советского прошлого до эпохи холодной войны. Интерес к теме очевиден: одни проекты пугают «красной угрозой», другие пытаются разобраться в трагедиях прошлого, а третьи неожиданно очеловечивают привычных экранных противников. Разберём три самых показательных примера.

«Очень странные дела»

В третьем сезоне «Очень странные дела» действие разворачивается в 1984 году. Главной угрозой становятся советские военные, которые тайно строят лабораторию под американским торговым центром.

Русские здесь — классический образ врага времён холодной войны: строгие, молчаливые, подчинённые приказам. Это скорее символ геополитической опасности, чем живые персонажи. Тем не менее сериал стал мировым хитом, а зрители воспринимают эти клише скорее как часть жанровой игры.

«Чернобыль»

Совсем другой подход демонстрирует мини-сериал «Чернобыль» от HBO, получивший 19 номинаций на «Эмми» и выигравший 10 из них. История аварии на Чернобыльской АЭС показана через судьбы конкретных людей — учёных, чиновников, ликвидаторов.

Академика Валерия Легасова сыграл Джаред Харрис, Бориса Щербину — Стеллан Скарсгард. Несмотря на иностранный состав, проект получился удивительно достоверным и бережным. Здесь нет карикатуры — есть трагедия, страх и ответственность.

«Американцы»

Сериал «Американцы» рассказывает о двух агентах КГБ, которые под видом обычной семьи живут в пригороде Вашингтона. Главные роли исполнили Кери Рассел и Мэттью Риз.

Русские в этом проекте — не шаблонные злодеи, а сложные люди. Они любят, сомневаются, воспитывают детей и одновременно выполняют опасные задания. За шесть сезонов сериал получил четыре премии «Эмми» и «Золотой глобус», а зрители начали сопереживать тем, кого раньше привыкли считать противниками.

Западный экран показывает Россию по-разному: как угрозу, как трагедию, как человеческую драму. Единого образа нет — есть разные взгляды и разные акценты. И именно это разнообразие делает тему по-прежнему востребованной.