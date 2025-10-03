Меню
Киноафиша Статьи Не только советская классика, но и голливудские хиты: нашли все отсылки к фильмам и сериалам в «Маше и Медведе»

3 октября 2025 07:29
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Пасхалок действительно немало.

Мультсериал «Маша и Медведь» давно стал культурным феноменом: его смотрят не только дети, но и взрослые, а в каждой серии можно заметить скрытые шутки и узнаваемые образы из мирового кино. Давайте посмотрим, какие именно фильмы и сериалы нашли отражение в любимом мультфильме.

«Титаник» и «Аватар»

В серии «День кино» зрители получают настоящий киноколлаж. Здесь легко узнать пародии на знаменитую сцену из «Титаника» с вытянутыми руками на носу корабля, а также визуальные намёки на «Аватар» с его ярким инопланетным миром.

«Белоснежка» и «Кинг-Конг»

Классическая диснеевская «Белоснежка и семь гномов» тоже не осталась без внимания — в мультсериале герои разыгрывают знакомые сцены с лесными жителями. А эпизод с «Кинг-Конгом» пародирует культовый момент с гигантской обезьяной, держащей девушку в лапах.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Отсылки к советской классике встречаются сразу в нескольких сериях. Например, сюжет «Пещерного медведя» перекликается с легендарной комедией Леонида Гайдая, а знаменитая фраза «Очень приятно, робот» появляется в серии «К вашим услугам».

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

«ВАЛЛ-И»

Робот, созданный Медведем, явно вдохновлён диснеевским ВАЛЛ-И. Даже его повадки и манера знакомиться с Машей напоминают тот самый мультфильм о маленьком роботе-уборщике.

«Крик»

В серии «Приятного аппетита» Маша лепит из теста маску, которая один в один повторяет грозное лицо из культового американского хоррора «Крик». Такой неожиданный поворот добавляет взрослым зрителям дополнительный уровень юмора.

«Том и Джерри»

Не обошлось и без классики анимации: серия «Кошки-мышки» отсылает к знаменитому противостоянию кота Тома и мышонка Джерри. Динамичные погони, проказы и вечное соперничество легко угадываются в этих сценах.

«Смешарики»

И напоследок — привет от коллег по российской анимации. В серии «Следы невиданных зверей» Медведь рисует Кроша на снегу, и это узнаваемая отсылка к «Смешарикам».

«Маша и Медведь» умело соединяет детский юмор с кинематографическими аллюзиями, превращая каждый эпизод в игру для внимательных зрителей, передает дзен-канал «Мультайны».

Ранее мы писали: Именно 17 серия «Маши и Медведя» покорила не только Россию, но и весь мир: объясняем, в чем ее уникальность.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
