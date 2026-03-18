Не только соперница Тоси: у Анфисы из «Девчат» мог быть тайный роман сразу с двумя мужчинами

18 марта 2026 11:50
Кадр из фильма «Девчата»

Вот что намекало на её скрытые отношения.

Анфису в фильме «Девчата» принято считать соперницей Тоси и почти отрицательным персонажем. Красивая, уверенная, она легко привлекает мужчин и не скрывает расчетливости. Но за внешней резкостью читается другая история — про выбор и личные интересы.

В поселке у девушки немного шансов на удачную судьбу, и Анфиса это понимает. Ее внимание к передовикам — не флирт, а поиск надежного варианта. Она не привязывается и держит дистанцию. При этом явно близка с Ильей.

И тут возникает главный вопрос — откуда она знает о споре. «Да поспорил он на нее, понятно вам? Влюбился, как же. Он с Филькой поспорил, что будет бегать за ним как собачонка, вот и бегает вон».

При разговоре о пари Анфисы не было. Значит, кто-то рассказал позже. Маловероятно, что Илья стал бы сам себя подставлять. Логичнее, что проговорился Филя. Тогда выходит, Анфиса поддерживала отношения с обоими и выбирала, кто выгоднее.

Ее признание девчатам — не только правда для Тоси, но и ревность. Она видит, что Илья увлекся другой, и вмешивается. Это попытка сохранить контроль над ситуацией, пишет «Горожанин о кино».

В повести Бориса Бедного Анфиса глубже, но фильм сделал ее яркой и практичной. По сюжету ей около 18–19 лет, и она уже мыслит по-взрослому. Ее «тайные романы» — не легкомыслие, а стратегия и именно поэтому образ до сих пор вызывает споры.

Екатерина Адамова
