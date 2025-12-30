Меню
Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги

30 декабря 2025 20:33
«Бриллиантовая рука» (1969)

Цифры, которые долго оставались за кадром.

Комедия «Бриллиантовая рука» (1969) давно стала частью культурного кода, но один эпизод продолжает вызывать вопросы.

Появление Анны Сергеевны в купальнике перед Горбунковым и советскими зрителями воспринималось как смелый жест для конца 1960-х. Интерес к сцене подогревает и вполне приземленный вопрос: сколько за нее заплатили актрисе.

Что считалось «сложными съемками»

Сцена с танцем блондинки в гостиничном номре не входила в стандартный набор эпизодов роли. По действовавшим тогда правилам она относилась к категории сложных съемок, за такие моменты полагалась отдельная надбавка.

«Бриллиантовая рука» (1969)

Гонорар Светличной: точная сумма

За работу в фильме Светлана Светличная получила 300 рублей — обычный гонорар за роль. Дополнительно актрисе выплатили 46 рублей именно за сложные съемки.

В пересчете на бытовые реалии того времени это была заметная прибавка: средняя зарплата в стране составляла порядка 120–150 рублей. То есть надбавка равнялась почти трети месячного дохода.

Купальник как деталь образа, а не аттракцион

Важно, что сцена не задумывалась как провокация. Купальник подбирался актрисой самостоятельно, с ориентацией на зарубежные модные образцы.

Для режиссера это была часть характера Анны Сергеевны — уверенной, самостоятельной, выбивающейся из привычного ряда. При этом телевизионные показы долгое время шли в урезанном виде: момент со слетающей застежкой считался чрезмерно смелым, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
