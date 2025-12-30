Какой гонорар получила Светличная за «обнаженку» в «Бриллиантовой руке»? На такое в СССР не были готовы даже за деньги

Цифры, которые долго оставались за кадром.

Комедия «Бриллиантовая рука» (1969) давно стала частью культурного кода, но один эпизод продолжает вызывать вопросы.

Появление Анны Сергеевны в купальнике перед Горбунковым и советскими зрителями воспринималось как смелый жест для конца 1960-х. Интерес к сцене подогревает и вполне приземленный вопрос: сколько за нее заплатили актрисе.

Что считалось «сложными съемками»

Сцена с танцем блондинки в гостиничном номре не входила в стандартный набор эпизодов роли. По действовавшим тогда правилам она относилась к категории сложных съемок, за такие моменты полагалась отдельная надбавка.

Гонорар Светличной: точная сумма

За работу в фильме Светлана Светличная получила 300 рублей — обычный гонорар за роль. Дополнительно актрисе выплатили 46 рублей именно за сложные съемки.

В пересчете на бытовые реалии того времени это была заметная прибавка: средняя зарплата в стране составляла порядка 120–150 рублей. То есть надбавка равнялась почти трети месячного дохода.

Купальник как деталь образа, а не аттракцион

Важно, что сцена не задумывалась как провокация. Купальник подбирался актрисой самостоятельно, с ориентацией на зарубежные модные образцы.

Для режиссера это была часть характера Анны Сергеевны — уверенной, самостоятельной, выбивающейся из привычного ряда. При этом телевизионные показы долгое время шли в урезанном виде: момент со слетающей застежкой считался чрезмерно смелым, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Также вам будет интересно: Тест: «Служебный роман» на зубок — угадайте героя по его фирменной фразе, не подглядывая в экран