Киноафиша Статьи Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили

16 октября 2025 16:10
Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Рязанов собрал фильм из пяти городов и одной мечты.

«Вокзал для двоих» — тот редкий случай, когда фильм знают даже те, кто его ни разу не смотрел. Людмила Гурченко и Олег Басилашвили, кофе в поезде, стук колёс и любовь, случившаяся между рейсами — всё это давно стало частью культурного кода.

Но вот вопрос: где же на самом деле снимали этот вокзал, если на экране — то Москва, то Ленинград, то какая-то провинция, которой в природе не существует? Оказывается, за каждым кадром стоял свой город, свой мороз и своя маленькая история.

Москва сыграла провинцию

Сцены прибытия и отправления поездов снимали вовсе не где-нибудь в Заступинске, а прямо на московском Рижском вокзале. Его перроны превратили в вымышленную станцию, где Вера Нефёдова подаёт кофе, а Рябинин ловит последний шанс на любовь. Забавно, но в реальности этот вокзал никогда не был транзитным — Рязанов просто снял его так, будто поезда проходят насквозь.

Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Ленинград — город прощаний

Ночной вагон, поцелуи на перроне, разговоры на бегу — всё это уже Ленинград. Здесь съёмки проходили на Витебском вокзале и в Московском ремонтно-экипировочном депо. Туда же загнали фирменный поезд «Экспресс», в котором происходят самые интимные сцены фильма. И именно там Никита Михалков, играющий проводника, травил анекдоты в микрофон, забыв выключить громкую связь — слушал весь перрон.

Колония вместо тюрьмы

Режимное учреждение, где сидит герой Басилашвили, на деле оказалось Икшанской воспитательной колонией для несовершеннолетних. Чтобы прочувствовать атмосферу, актёр жил там целый месяц — наблюдал, как ведут себя подростки, как они двигаются, разговаривают. Рязанов в итоге получил выговор: он отправлял участников массовки — настоящих воспитанников — греться между дублями, а начальство посчитало это «излишней мягкостью».

Мороз, санки и любовь

Финальную пробежку героев снимали первой — в 28-градусный мороз под Люберцами. Камеру ставили на детские санки, которые операторы толкали вручную, чтобы добиться плавного движения. Гурченко потом вспоминала:

«Мы бегали до потери дыхания, но именно тогда родилась та настоящая усталость, которую зритель видит на экране».

Кадр из фильма «Вокзал для двоих»

Где встречались и прощались

Домики, где Вера и Платон встречаются и спорят, находятся в подмосковном селе Новое Гришино. Там снимали все «земные» сцены — без поездов и вокзалов. Местные жители стали массовкой и первыми зрителями фильма. Говорят, потом они ещё долго узнавали себя в эпизодах и гордились, что их улица стала частью великой истории любви.

Эльдар Рязанов собрал «Вокзал для двоих» как пазл: Москва, Ленинград, колония, деревня, мороз. И, может быть, именно поэтому фильм жив до сих пор — в нём нет одного города, но есть целая страна, где ждут поезд, пьют кофе и верят, что любовь всегда приедет.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Гузеева вспомнила, как на съемках «Жестокого романса» ей знатно доставалось от Гурченко.

Фото: Кадр из фильма «Вокзал для двоих»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
