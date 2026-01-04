Меню
Не только Рипли выжила на «Ностромо» в финале первого «Чужого»: был еще один персонаж, о которым зрители забыли

4 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Чужой»

И он даже появился в сиквеле.

Если вы уверены, что единственный выживший на «Ностромо» — это Рипли, значит, вы смотрели «Чужого» недостаточно внимательно. Потому что вместе с ней из этого кошмара выбрался ещё один герой — кот Джонс, он же Джонси. И именно он оказался самым загадочным и многоликим персонажем всей истории.

Джонси выжил — и это канон

Фанаты давно знают: Джонси не только спасся в финале первого фильма, но и появился в продолжении — «Чужие». Пока люди гибли, андроиды сходили с ума, а корпорации строили планы, кот спокойно дожил до эвакуации. В мире, где «Чужой» безжалостен ко всем, Джонси оказался редким примером абсолютного инстинкта самосохранения.

Один персонаж — четыре кота

Кадр из фильма «Чужой»

Самое интересное начинается за кадром. Во время съёмок фильма Ридли Скотт роль Джонси исполняли сразу четыре кота. Они были практически неотличимы друг от друга и использовались строго по назначению: один лучше шипел, другой спокойно лежал в кадре, третий идеально подходил для сцен с переноской.

Об этом в 2016 году рассказывала Сигурни Уивер, объясняя, что зритель никогда бы не заметил подмену без монтажа. Камера и свет сделали своё дело — в кадре Джонси всегда выглядел как один и тот же кот.

В «Чужих» Джонси уже другой

Прошло семь лет, и в сиквеле кот оказался новым — Джонси в «Чужих» сыграл кот по кличке Борис. Этот факт позже подтвердил его хозяин в соцсетях. По сюжету ничего не изменилось: перед нами всё тот же корабельный питомец, но физически — это уже совершенно другой актёр.

Почему это работает

Магия кино здесь абсолютная. Джонси не говорит, не совершает подвигов и почти не влияет на сюжет, но именно он усиливает ощущение реальности происходящего. Кот — это якорь быта, напоминание о нормальной жизни, которая рушится на глазах. И, возможно, именно поэтому зрители так отчётливо помнят его спустя десятилетия.

Джонси — редкий случай персонажа, который пережил не только Чужого, но и сам кинопроцесс. Его игра — коллективный труд сразу нескольких котов, объединённых монтажом и зрительской верой. И, пожалуй, в этом есть особая ирония: самый устойчивый герой франшизы оказался тем, кто просто вовремя убегал и никому не мешал.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
